В Україні відкрили центр порятунку хом’яків

Улітку 2023 року було започатковано ініціативу з порятунку хомʼяків, яким загрожує знищення на присадибних ділянках.

Джерело фото: uncg.org.ua

В Україні з’явився Центр порятунку хом’яків, за пів року роботи якого було врятовано 15 пухнастиків. Про це повідомили в Українській природоохоронній групі (UNCG).

Як зазначив теріолог Михайло Русін, хомʼяки часто оселяються на присадибних ділянках, на городах, чим можуть приносити певні збитки людям. Водночас хомʼяк є охоронюваним видом, який включено до Червоної книги.

Улітку 2023 року було започатковано ініціативу з порятунку хомʼяків, яким загрожує знищення на присадибних ділянках.

Як це працює:

Коли надходить повідомлення, що десь у когось на ділянці живе хомʼяк, приїжджають фахівці, роблять обстеження території. Якщо там дійсно є хомʼяк, відловлюють його й випускають подалі від населених пунктів, у дику природу. Іноді хомʼякам потрібна ветеринарна допомога, тоді його забирають на перетримку.

За словами теріолога, з середини 2023 року вдалося врятувати 15 хомʼяків в Чернівецькій і Вінницькій областях.

Що робити, якщо ви або ваші знайомі побачили на ділянці хом’яка:

Сфотографуйте його, а краще зніміть відео. Напишіть в Центр порятунку хомʼяків у Facebook, додавши фото- та відеоматеріали. Не чіпайте тварину руками. Хом’як може вкусити, бо має потужні щелепи й гострі зуби. Він може прокусити навіть товсті рукавички. Якщо хом’яка вже зловили, тримайте його в глибокому відрі. Його можна годувати тим самим, що їдять і домашні кролі: зелень, зерно, овочі, фрукти. Він їсть все, що росте на городі. Не ставте на тварин капкани, не полюйте, не дражніть, не натравлюйте котів та собак.

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