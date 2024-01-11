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  1. В Украине

В Украине открыли центр спасения хомяков

11:07, 11 января 2024
Летом 2023 года была начата инициатива по спасению хомяков, которым грозит уничтожение на приусадебных участках.
В Украине открыли центр спасения хомяков
Источник фото: uncg.org.ua
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В Украине появился Центр спасения хомяков, за полгода работы которого было спасено 15 пушистиков. Об этом сообщили в Украинской природоохранной группе (UNCG).

Как отметил териолог Михаил Русин, хомяки часто поселяются на приусадебных участках, на огородах, чем могут приносить определенный ущерб людям. В то же время хомяк является охраняемым видом, включенным в Красную книгу.

Летом 2023 года была начата инициатива по спасению хомяков, которым грозит уничтожение на приусадебных участках.

Как это работает:

Когда поступает сообщение, что у кого-то на участке живет хомяк, приезжают специалисты, делают обследование территории. Если там действительно есть хомяк, отлавливают его и выпускают подальше от населенных пунктов в дикую природу. Иногда хомякам нужна ветеринарная помощь, тогда его забирают на передержку.

По словам териолога, с середины 2023 удалось спасти 15 хомяков в Черновицкой и Винницкой областях.

Что делать, если вы или ваши знакомые увидели на участке хомяка:

  1. Сфотографируйте его, а лучше снимите видео.
  2. Напишите в Центр спасения хомяков в Facebook, добавив фото- и видеоматериалы.
  3. Не трогайте животное руками. Хомяк может укусить, потому что имеет мощные челюсти и острые зубы. Он может прокусить даже толстые перчатки.
  4. Если хомяка уже поймали, держите его в глубоком ведре. Его можно кормить тем же, что едят и домашние кролики: зелень, зерно, овощи, фрукты. Он ест все, что растет на огороде.
  5. Не ставьте на животных капканы, не охотитесь, не дразните, не натравливайте кошек и собак.

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