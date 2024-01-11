США запросят у Зеленского более четкий план ведения войны – Bloomberg

Во время встречи Зеленского и советника президента по нацбезопасности США будет затронут вопрос плана ведения войны.

Источник фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты Америки хотят получить от Украины более четкий стратегический план по ведению войны. Этот вопрос должен поднять советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в швейцарском Давосе на следующей неделе, - сообщает Bloomberg.

По данным издания, американские чиновники будут настаивать на озвучивании подробного плана ведения войны в ближайшее время. Задержка в рассмотрении более 110 миллиардов долларов европейской и американской помощи Киеву становится серьезной проблемой, особенно с учетом того, что прошлогоднее контрнаступление, получившее значительную поддержку со стороны США и Европы, "не смогло достичь значительного прорыва".

Дополнительно, в Вашингтоне выражают возмущение из-за возможных разногласий между Зеленским и главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным, которые замедляют разработку новой стратегии. Представители НАТО не теряют надежды на оказание помощи в следующем месяце, хотя в Вашингтоне пока нет признаков достижения соглашения между республиканцами и демократами.

Указано, что украинские военные уже разрабатывают планы на 2024 год, рассматривая различные варианты. Ожидается, что американцы стремятся определить, как лучше всего оказывать свою поддержку для обеспечения безопасности Украины в текущем году. С учетом небольшой вероятности значимого военного прорыва в ближайшие месяцы, стратегическое значение имеет разработка четкой военной стратегии для защиты текущих позиций и дальнейшего продвижения через линии обороны россиян.

"Мы должны знать, каков их план, и я уверен, что администрация также настаивает на этом. Они не могут четко сказать, как выглядит победа", - заявил сенатор-республиканец от штата Айова Джони Эрнст.

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