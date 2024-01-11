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  1. У світі

США запросять у Зеленського більш чіткий план ведення війни – Bloomberg

10:29, 11 січня 2024
Під часу зустрічі Зеленського та радник президента із нацбезпеки США буде порушено питання плану ведення війни.
США запросять у Зеленського більш чіткий план ведення війни – Bloomberg
Джерело фото: president.gov.ua
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Сполучені Штати Америки хочуть отримати від України більш чіткий стратегічний план щодо ведення війни. Це питання має підняти радник президента США із національної безпеки Джейк Салліван під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у швейцарському Давосі наступного тижня, – повідомляє Bloomberg.

За даними видання, американські чиновники будуть наполягати на озвученні докладного плану ведення війни найближчим часом. Затримка в розгляді понад 110 мільярдів доларів європейської та американської допомоги Києву стає серйозною проблемою, особливо з урахуванням того, що минулорічний контрнаступ, який отримав значну підтримку з боку США та Європи, «не зміг досягти значного прориву».

Додатково, у Вашингтоні висловлюють обурення через можливі розбіжності між Зеленським та головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним, які уповільнюють розробку нової стратегії. Представники НАТО не втрачають надії на надання допомоги наступного місяця, хоча у Вашингтоні наразі не має ознак досягнення угоди між республіканцями та демократами.

Зазначено, що українські військові вже розробляють плани на 2024 рік, розглядаючи різноманітні варіанти. Очікується, що американці прагнуть визначити, як найкраще надавати свою підтримку для забезпечення безпеки України у поточному році. З урахуванням невеликої ймовірності значущого військового прориву в найближчі місяці, стратегічне значення має розробка чіткої військової стратегії для захисту поточних позицій та подальшого просування через лінії оборони росіян.

«Ми повинні знати, який їхній план, і я впевнений, що адміністрація також наполягає на цьому. Вони не можуть чітко сказати, як виглядає перемога», – заявив сенатор-республіканець від штату Айова Джоні Ернст.

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