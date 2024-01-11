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  1. В Украине

У адвокатов остался последний день на подачу годовых отчетов по финансовому мониторингу

10:30, 11 января 2024
11 января последний день для подачи отчетов до межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины.
У адвокатов остался последний день на подачу годовых отчетов по финансовому мониторингу
Изображение: freepik.com
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11 января, то есть сегодня, последний день для подачи адвокатами, адвокатскими бюро и адвокатскими объединениями, которые являются специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга, отчетов до межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины. Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Отдельные адвокаты, АБ и АО в соответствии с Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» могут быть субъектами первичного финансового мониторинга. Это исчерпывающие случаи, когда они сопровождают следующие операции:

  • купля-продажа недвижимости или управление имуществом при финансировании строительства жилья;
  • купля-продажа субъектов хозяйствования и корпоративных прав;
  • управление денежными средствами, ценными бумагами или другими активами клиента;
  • открытие и/или управление банковским счетом или счетом в ценных бумагах;
  • привлечение средств, необходимых для создания юридических лиц и фондов, обеспечения их деятельности или управления ими;
  • создание, обеспечение деятельности или управление юридическими лицами, фондами, трастами или другими подобными правовыми образованиями.

Государственное регулирование в сфере финмониторинга и надзор за деятельностью адвокатских бюро, адвокатских объединений и адвокатов осуществляется Министерством юстиции Украины. 16 июня 2023 Кабмин постановлением №662 утвердил Порядок осуществления надзора.

17 июня 2022 года Минюст утвердил форму отчетности №1-финмон (годовая) и Инструкцию по заполнению и подаче этой формы отчетности.

Какие требования к отчетности мы писали раньше.

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