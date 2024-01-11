Міжнародний суд ООН розпочинає розгляд позову ПАР про визнання війни Ізраїлю в Газі «геноцидом»

Південна Африка звинувачує Ізраїль у нібито вчиненні «геноциду» проти палестинців у Газі.

11 січня в Міжнародному суді в Гаазі розпочалися слухання за позовом Південної Африки, яка звинувачує Ізраїль у нібито вчиненні "геноциду" проти палестинців у Газі. Про це пише The Guardian.

Південно-Африканська Республіка просить суд вжити термінових заходів "для захисту від подальшої, серйозної та непоправної шкоди правам палестинського народу відповідно до конвенції про геноцид, яку далі безкарно порушують".

Раніше речник ізраїльського уряду оголосив, що представники країни постануть перед судом, щоб захистити позицію Ізраїлю, яку він назвав "кривавим наклепом" проти єврейської держави. У Єрусалимі підкреслюють, що країна обороняється, щоб захистити ізраїльтян, знищивши ХАМАС.

На слуханнях 11 січня представники Південної Африки викладуть свою справу проти Ізраїлю, а Ізраїль представить свій захист від звинувачень 12 січня.

Нагадаємо, що Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупованню, визнаному терористичним в ЄС і США, наступного дня після того, як бойовики "Хамасу" прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази.

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