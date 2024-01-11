Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дружина померлого просила визнати договір позики та розписку недійсними, бо вони вчинені під впливом фізичного насильства та психологічного тиску, - що вирішив ВС

Суди першої та апеляційної інстанції задовольнили зустрічний позов дружини-правонаступниці, яка вимагала визнати договір позики та розписку її померлого чоловіка недійсними, бо вони вчинені під впливом фізичного насильства, але Верховний Суд скасував ці рішення.

Верховний Суд визначив повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління житловим фондом та обстеження його стану

Верховний Суд висловився стосовно повноважень органів місцевого самоврядування у сфері здійснення контролю та управління житловим фондом, а також забезпечення його належного технічного стану.

Солдат після поранення відмовився вдруге форсувати річку Дніпро: що вирішив суд

Суд врахував пом’якшуючі обставини та не став позбавляти військовослужбовця волі

Голова НАЗК Олександр Новіков направив до суду протокол щодо Дениса Шмигаля, вказавши, що прем’єру загрожує позбавлення права обіймати посади

НАЗК склало протокол на Дениса Шмигаля, бо він начебто розголосив дані про викривача, який викривав Голову КРАІЛ Івана Рудого за порушення трудових прав.

Від диплому, посвідчення водія до володіння мовами, — які дані про громадян потраплять до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних

Верховна Рада ухвалить в другому читанні законопроект, який передбачає широкий набір даних, що мають потрапити до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, включно з інформацією про водійське посвідчення.

  1. У світі

Міжнародний суд ООН розпочинає розгляд позову ПАР про визнання війни Ізраїлю в Газі «геноцидом»

11:45, 11 січня 2024
Південна Африка звинувачує Ізраїль у нібито вчиненні «геноциду» проти палестинців у Газі.
Міжнародний суд ООН розпочинає розгляд позову ПАР про визнання війни Ізраїлю в Газі «геноцидом»
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

11 січня в Міжнародному суді в Гаазі розпочалися слухання за позовом Південної Африки, яка звинувачує Ізраїль у нібито вчиненні "геноциду" проти палестинців у Газі. Про це пише The Guardian.

Південно-Африканська Республіка просить суд вжити термінових заходів "для захисту від подальшої, серйозної та непоправної шкоди правам палестинського народу відповідно до конвенції про геноцид, яку далі безкарно порушують".

Раніше речник ізраїльського уряду оголосив, що представники країни постануть перед судом, щоб захистити позицію Ізраїлю, яку він назвав "кривавим наклепом" проти єврейської держави. У Єрусалимі підкреслюють, що країна обороняється, щоб захистити ізраїльтян, знищивши ХАМАС. 

На слуханнях 11 січня представники Південної Африки викладуть свою справу проти Ізраїлю, а Ізраїль представить свій захист від звинувачень 12 січня.

Нагадаємо, що Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупованню, визнаному терористичним в ЄС і США, наступного дня після того, як бойовики "Хамасу" прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Старосєльцева
    Оксана Старосєльцева
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області