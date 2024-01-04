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Члена ВККС Віталія Гацелюка та екс-заступника голови НАЗК Андрія Вишневського допустили до наступного етапу конкурсу на голову НАЗК

Діючий член ВККС Віталій Гацелюк, екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський та екс-державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська проходять далі у конкурсі на очільника НАЗК.

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Члена ВККС Віталія Гацелюка та екс-заступника голови НАЗК Андрія Вишневського допустили до наступного етапу конкурсу на голову НАЗК

19:11, 4 січня 2024
Діючий член ВККС Віталій Гацелюк, екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський та екс-державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська проходять далі у конкурсі на очільника НАЗК.
Члена ВККС Віталія Гацелюка та екс-заступника голови НАЗК Андрія Вишневського допустили до наступного етапу конкурсу на голову НАЗК
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4 січня відбулося засідання Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Під час нього було оголошено, що 24 кандидати пройшли тестування на загальні здібності. Серед них – діючий член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Віталій Гацелюк, а також екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, який в свій час він заявив, що голова НАЗК Олександр Новіков незаконно і несправедливо звільнив його з посади. Крім того, далі проходить державна уповноважена Антимонопольного комітету України у 2015-2019 роках Агія Загребельська.

Вони набрали 107 або більше балів відповідно до правил конкурсу.

Комісія погодила проходження до наступного етапу (де вже вони представлять своє стратегічне бачення ролі НАЗК) таких кандидатів:

Павлущик Віктор

Стародубцев Олександр

Гупяк Сергій

Подгорець Сергій

Загребельська Агія

Тетерук Андрій

Мостова Ірина

Каплюк Катерина

Нікулін Віталій

Романюк Роман

Скомаров Олександр

Юрійчук Іван

Степанян Сергій

Новицький Олександр

Хаванов Артем

Вишневський Андрій

Мірошніченко Михайло

Броневицький Станіслав

Подорожко Володимир

Корнієнко Олег

Калмиков Дмитро

Гацелюк Віталій

Норець Роман

Кулик Павло

Нагадаємо, у 2023 році було призначено новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). Кандидати до ВККС пройшли через конкурсну процедуру за участі міжнародних експертів.

Фактично ж робота ВККС розпочалася лише восени цього року, і перед нею наразі величезний масив роботи, який, вочевидь, потребує не одного року.

Разом із тим, у державі відбуваються також інші конкурси, зокрема, наразі конкурсна комісія за участі міжнародних експертів відбиратиме нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), адже повноваження Олександра Новікова спливають уже в січні 2024-го.

Автор: Наталя Мамченко

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