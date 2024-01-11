«А сердце бьется – оживая», - Денис Малюська сочинил поэзию по мотивам протокола главы НАПК Новикова на Дениса Шмыгаля

«Пиар и пафос – больше ничего. А сердце бьется – оживая… Как их услышит!... Знать, от НАПК», - министр юстиции Денис Малюска обнародовал поэзию на тему составления протокола со стороны НАПК на Дениса Шмыгаля

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», глава НАПК Александр Новиков направил в суд протокол в отношении Дениса Шмыгаля, указав, что премьеру грозит лишение права занимать должности. Он, по словам Новикова, якобы разгласил данные об обличителе, разоблачавшем Председателя КРАИЛ Ивана Рудего за нарушение трудовых прав.

На это отреагировал министр юстиции Денис Малюська, описав свои впечатления в лирической и юридической форме.

«Здесь новость подвезли – глава НАПК составил протокол об админправонарушениях на Премьер-министра Украины.

Если кого интересует моя краткая рефлексия, то вот:

это очень круто, что в нашей стране руководитель подчиненного Кабминщу органа исполнительной власти может составить протокол об админправонарушениях на целого Премьера. Никогда раньше такое было невозможно.

И это очень плохо, когда такой протокол:

обладает крайне низким юридическим качеством и является голословным обвинением

составлен человеком, находящимся в должности последние дни и не имеющим никаких шансов довести дело до конца, зато отличные шансы свалить вину за прогнозируемую неудачу на преемника

дискредитирует всю антикоррупционную систему и органы власти, особенно во время войны

Ну а если кому-то интересует моя некороткая рефлексия, то вот ниже

часть лирическая:

Ну что бы, казалось, протокол…

Пиар и пафос – больше ничего.

А сердце бьется – оживая…

Как их услышит!... Знать, от НАЗК

И пафос тот, и тот пиар

Идут между людьми!

Наклонившись,

Не то чтобы очень опечалившись,

А так на палубе стоял

И исподлобья на море поглядывал,

Как на Иуду…

часть юридическая:

(1) Письмо, на которое ссылается НАПК, Премьеру не сообщали о совершении каких-либо коррупционных правонарушениях. Заявители просто просили Премьера принять меры, чтобы чиновник, на которого жаловались, соблюдал правила этики госслужащего.

Говорю это как человек, к которому это письмо попало почти сразу после его поступления в Кабмин.

С нетерпением хочу увидеть описание каких коррупционных фактов в письме вдруг увидело НАПК и как отреагировало.

(2) Поскольку нет уведомления о коррупционном правонарушении – нет и обличителя в понимании антикоррупционного законодательства.

(3) Премьер никогда не разглашал данные о жалобщике (которого НАПК считает обличителем). Такие данные другим лицам сообщали сотрудники Секретариата КМУ. Поэтому даже если считать заявителей обличителями, то ответственность за разглашение – на тех, кто их реально разгласил. А так же на сотрудниках уполномоченного подразделения по предотвращению и выявлению коррупции, ответственному за надлежащую проработку корреспонденции и соблюдение конфиденциальности. В принципе, это неоднократно и подробно описано на сайте НАПК, кто желает – порыйтесь в их разъяснениях и пособиях.

(4) В контексте КПАП (скорее всего) разглашение наказывается только если оно умышленно. Об этом говорят слова «в своих интересах или в интересах другого лица». НАПК констатировало отсутствие умысла в действиях Премьера. Но КПАП сформулирован так, что там черт ногу сломает, поэтому здесь не гарантировано.

(5) Заявители сами огласили всем все, что можно – разве что в школьную стенгазету письмо не направили. Это письмо увидели (не могли не увидеть) десятки если не сотни людей. О каком нарушении конфиденциальности вообще идет речь?

Короче говоря, если уже решил составить протокол на Премьера да еще во время войны, да еще в последние дни полномочий, нужно чтобы такой протокол был идеальным. Иначе ужас, тупой пиар, дискредитация и стыд.

часть законодательная:

ну вот европейцы сделали хорошую директиву 2019/1937 по обличителям.

Там все четко понятно: сообщил внутренним каналом внутри своей организации о коррупции, или напрямую уполномоченному органу – имеешь право на конфиденциальность. Разослал черт знает кому – о конфиденциальности даже не идет.

Ну вот ведь можно было директиву нормально имплементировать в наш закон?

А черт лысого: как отличить один «канал» от другого, в каких случаях обеспечивается конфиденциальность и как – одна тоска и мешанина.

Это кстати тоже камень в сторону формирующего антикор политики – НАПК.

На этом заканчиваю описание.

Грусть и боль и больше ничего.

Александр Новиков, ну ведь было много достижений и результатов. Ну вот зачем в конце это все?» – написал Денис Малюська.

Автор: Наталья Мамченко

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