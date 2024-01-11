Мужчины призывного возраста должны быть в Украине, — Зеленский

Президент отреагировал на идею о призыве украинцев за границей.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мужчины мобилизационного возраста должны быть в Украине и помогать ей. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

В то же время Президент добавил, что в данной ситуации вопрос не в украинских гражданах, выехавших с самого начала войны, когда была открыта граница, а к тем, которые вне закона его пересекли.

«Но если вы за границей и вы мобилизационного возраста и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы», - подчеркнул глава государства.

Зеленский также напомнил, что одного военного обеспечивают шесть-восемь налогоплательщиков, поэтому если мужчины мобилизационного возраста находятся в Украине и работают, то они «так же защищают государство, что тоже очень нужно».

«То есть, в принципе, если мы хотим сохранить Украину, сохранить Европу, то все мы должны понимать: либо мы помогаем Украине, либо нет. Либо мы граждане, которые на фронте, либо граждане работают и платят налоги. Потому что не будет денег на военного, значит не будет военного и некому будет защищать Украину», — сказал он.

Ранее мы писали, какие данные о гражданах попадут в Единый государственный реестр военнообязанных.

Добавим, что законопроект об усилении мобилизации был возвращен на доработку обратно Кабмину.

Также в Раде зарегистрировано пять версий законопроекта о мобилизации.

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