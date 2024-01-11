Законопроект про посилення мобілізації повернули на доопрацювання назад Кабміну, – Арахамія

Давид Арахамія заявив, що «якісь положення законопроекту про мобілізацію прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані, про що відкрито сказали військовому командуванню» , і вирішили повернути законопроект назад до Міноборони на доопрацювання.

Голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія повідомив, що законопроект 10378 про посилення мобілізації повертають назад на доопрацювання до Міноборони.

«Відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, яке вчора анонсував.



Були присутні Головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.



Головне питання - законопроект №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.



Нагадую, що його обговорення проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.



Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню.



Але всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.



За результатами наради, законопроект повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах.



Далі буде», - зазначив він.

Разом із тим, нагадаємо, що 11 січня Верховна Рада планує розглянути законопроект 10062, який у внесеній редакції передбачав збір та автоматичну передачу персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронному вигляді Центральною виборчою комісією, Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру.

Автор: Наталя Мамченко

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