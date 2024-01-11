На Закарпатті заблукала пара лижників-фрірайдерів

Пара піднялась на підйомнику вгору, звідки почала спускатись вниз та в якийсь момент з’їхала з позначеної траси в напрямку лісу.

Джерело фото: ДСНС

У середу, 10 січня, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час катання на лижах втратила орієнтир та заблукала пара туристів з Чернівців. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

Як з’ясувалось, 46-річний чоловік та 38-річна жінка відпочивали на гірськолижному курорті Драгобрат. Вони піднялись на бугельному підйомнику вгору, звідки почали спускатись вниз та в якийсь момент з’їхали з позначеної траси в напрямку лісу.

Накатавшись та добряче стомившись, мандрівники раптом зрозуміли, що вже не орієнтуються на місцевості, тож звернулись по допомогу до гірських рятувальників, надавши їм координати свого місцезнаходження.

Через дві з половиною години надзвичайники знайшли зморених та замерзлих закарпатських гостей, зігріли їх теплим чаєм та супроводили до готелю.

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