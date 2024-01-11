Фейкова робота в Європі: в Запоріжжі затримали групу шахраїв-рекрутерів

Шахраї кинули на гроші десятьох українців, обіцяючи роботу в Європі за передплату.

Джерело фото: npu.gov.ua

В Запорізької області аферисти обіцяли громадянам працевлаштування в Європі, проте спочатку ті мали зробити передплату за послуги, після чого зловмисники зникали. Після проведеного спецоперації поліції та Служби безпеки України, троє молодих зловмисників, у віці від 21 до 25 років, отримали підозру у вчиненні шахрайства. Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними правоохоронців, злочинці розміщували оголошення в Інтернеті із запрошеннями на роботу в країнах Європи. Потенційні жертви, будучи привернутими ідеєю заробітку за кордоном, вносили передплату за послуги «рекрутерів». Після отримання грошей, зловмисники вичерпувалить з угод і зникали з влади. Більше 10 громадян із різних регіонів України вже стали жертвами цієї махінації.

Організатори афери використовували мобільні месенджери для забезпечення конфіденційності у спілкуванні з потенційними «клієнтами». За обраною тактикою, їхні дії залишались максимально невидимими для правоохоронців. Проте, завдяки спільним зусиллям спецпідрозділу КОРД, оперативників Запорізького управління Державної прикордонної служби, та слідчих Служби безпеки України, вдалося припинити їхню злочинну схему.

8 січня поточного року, правоохоронці, отримавши силову підтримку спецпризначенців КОРД, вирушили на обшуки за адресами проживання фігурантів у Запоріжжі та Львові. Під час обшуків вилучили комп’ютери, мобільні телефони, банківські картки, сім-карти, флеш-накопичувач, чорнові записи та суми грошей, що ймовірно були здобуті злочинним шляхом.

Троє затриманих отримали підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, що може призвести до позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Досудове розслідування продовжується, а правоохоронці розглядають можливість ідентифікації інших епізодів, в які можуть бути втягнуті затримані особи.

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