У Держпраці пояснили нюанси оформлення трудових відносин з охоронниками

Зазначається, що можливості надання послуг з охоронної діяльності фізичною особою на умовах договору цивільно-правового характеру діючим законодавством не передбачено.

У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці пояснили деякі нюанси оформлення трудових відносин з охоронниками.

Так, до Управління інспекційної діяльності звернувся працівник одного з підприємств щодо порушення його прав в оформлені трудових відносин.

Чоловік повідомив, що на підприємстві виконував роботу охоронника відповідно до укладеного договору, якого характеру трудового чи цивільно-правового, йому не було відомо.

За результатами перевірки встановлено, що на підприємстві порушуються норми Закону України «Про організацію трудових відносин під час воєнного стану», Кодексу законів про працю України щодо умов укладання трудового договору.

За інформацією Пенсійного Фонду України, по підприємству, в якому працював заявник, відповідно до поданого звіту з ЄСВ були відсутні дані щодо трудових або цивільно-правових відносин з ним.

У поясненнях директор підприємства повідомив, що заявник у трудових відносинах з ним не перебуває та не перебував, виконував послуги з охорони на підставі договору про надання послуг.

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, основним видом економічної діяльності підприємства є діяльність приватних охоронних служб.

У Держпраці підкреслили, що відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Постанови КМУ від 18.11.2015 №960 затверджено Ліцензійні умови провадження охоронної діяльності.

Ними передбачено, що охоронники повинні входити до штату суб’єкта охоронної діяльності та залежно від об’єкта, що охороняється, відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Мінпраці від 29.12.2004 №336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників».

Рівень відповідності кваліфікаційним вимогам документально підтверджується згідно з законодавством.

Пунктом 17 Ліцензійних умов передбачено, що персоналом охорони можуть бути дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку, пройшли відповідне навчання або професійну підготовку, уклали трудовий договір із суб’єктом охоронної діяльності (входять до штату суб’єкта охоронної діяльності).

Відповідно до Закону України «Про охоронну діяльність» забороняється залучати до охоронних заходів осіб, які не подали документи, необхідні для влаштування на роботу, або не відповідають кваліфікаційним вимогам.

З наведених норм вбачається, що охоронна діяльність є видом діяльності, що здійснюється виключно на підставі ліцензії, виданої лише суб’єкту господарювання (ФОП або юридична особа) та за умови обов'язкового виконання суб'єктами господарської діяльності організаційних, кадрових і технологічних вимог, передбачених Ліцензійними умовами провадження охоронної діяльності, чи шляхом укладання трудового договору з найманим працівником в усній або письмовій формі відповідно до Закону України №2136 «Про організацію трудових відносин під час воєнного стану» та КЗпП.

Отже, зазначається, що можливості надання послуг з охоронної діяльності фізичною особою на умовах договору цивільно-правового характеру Законом України «Про охоронну діяльність», Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Постановою КМУ від 18.11.2015 №960 не передбачено.

За наслідками перевірки внесено припис щодо недопущення надалі виявлених порушень та вирішується питання щодо притягнення до відповідальності керівника підприємства.

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