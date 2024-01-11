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Велика Палата Верховного Суду розглянула справу екс-заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, який просив поновити його на посаді

Касаційний адміністративний суд передав справу Сергія Семочка на розгляд Великої Палати Верховного Суду, оскільки, на думку КАС ВС, ця справа містить виключну правову проблему.

Зібрані про українців персональні дані будуть зберігати на серверах партнерів за кордоном, на це виділять 100 млн доларів, - нардеп Устінова про Реєстр військовозобов’язаних

Іноземні партнери готові виділити 100 мільйонів доларів на те, аби забезпечити зберігання персональних даних про військовозобов’язаних українців на своїх серверах, - Верховна Рада почала розгляд законопроекту 10062 про збір досьє для прийняття в цілому.

У разі втрати батьками права на користування квартирою, його втрачають і неповнолітні діти, які підлягають виселенню, - Верховний Суд

У випадках самоправного зайняття житлового приміщення обов’язок виселення без надання іншого жилого приміщення поширюється і на неповнолітніх дітей, наголосив Верховний Суд.

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«Білий квиток» за $1000 анульовано: викрито канал незаконного переправлення ухилянтів за кордон: відео

20:29, 11 січня 2024
Послугами організаторів схеми «зняття» з військового обліку скористалисz близько 30 осіб, які підпадають під призов.
«Білий квиток» за $1000 анульовано: викрито канал незаконного переправлення ухилянтів за кордон: відео
Джерело фото: Держприкордонслужба
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На тлі воєнних подій в Україні та загостреної суспільно-політичної обстановки в країні виникла нова проблема – незаконне переправлення осіб через державний кордон. 9 січня 2024 року оперативні співробітники Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, спільно з працівниками Головного управління Національної поліції у Львівській області та ДВКР Служби безпеки України, при силовій підтримці спецпідрозділу ДОЗОР, припинили масштабний канал незаконного вивезення за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомила Держприкордонслужба.

Організована група громадян України виготовляла підроблені документи, так звані «Білі квитки», і розміщувала оголошення в соціальних мережах та телеграм-каналах. За виготовлення пакету документів, який забезпечував непридатність до військової служби, вони вимагали плату у розмірі 1000 доларів США. Для збереження конспірації, зловмисники взаємодіяли лише в чатах, використовуючи вигадані акаунти.

Підрозділи кримінального аналізу Держприкордонслужби виявили, що протягом 2023 року близько 30 осіб скористалися послугами групи організаторів цієї незаконної схеми. Такі дії громадянам, що використовували підроблені довідки, загрожують кримінальні санкції за ч. 4 ст. 358 КК України.

Затримані особи повідомлені про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 КК України. Досудове розслідування продовжується, включаючи аналіз вилучених доказів, які включають комп’ютери, оргтехніку, банківські картки та інші предмети, що підтверджують протиправну діяльність. Обшуки проводилися одночасно за 12-ма адресами в Житомирській області та м. Києві.

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