«Белый билет» за $1000 аннулирован: разоблачен канал незаконной переправки уклонистов за границу: видео

Услугами организаторов схемы "снятия" с воинского учета воспользовались около 30 человек, подпадающих под призыв.

Источник фото: Госпогранслужба

На фоне военных событий в Украине и обостренной общественно-политической обстановки в стране возникла новая проблема - незаконная переправка лиц через государственную границу. 9 января 2024 года оперативные сотрудники Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, совместно с работниками Главного управления Национальной полиции во Львовской области и ДВКР Службы безопасности Украины, при силовой поддержке спецподразделения ДОЗОР, прекратили масштабный канал незаконного вывоза за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Организованная группа граждан Украины изготавливала поддельные документы, так называемые «Белые билеты», и размещала объявления в социальных сетях и телеграмм-каналах. За изготовление пакета документов, который обеспечивал непригодность к военной службе, они требовали плату в размере 1000 долларов США. Для сохранения конспирации, злоумышленники взаимодействовали только в чатах, используя вымышленные аккаунты.

Подразделения криминального анализа Госпогранслужбы обнаружили, что в течение 2023 года около 30 человек воспользовались услугами группы организаторов этой незаконной схемы. Такие действия гражданам, использовавшим поддельные справки, грозят уголовные санкции по ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Задержанные лица уведомлены о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Досудебное расследование продолжается, включая анализ изъятых доказательств, которые включают компьютеры, оргтехнику, банковские карты и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность. Обыски проводились одновременно по 12-ти адресам в Житомирской области и г. Киеве.

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