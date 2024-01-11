Фейковая работа в Европе: в Запорожье задержали группу мошенников-рекрутеров

Мошенники кинули на деньги десятерых украинцев, обещая работу в Европе за предоплату.

Источник фото: npu.gov.ua

В Запорожской области аферисты обещали гражданам трудоустройство в Европе, однако сначала те должны были сделать предоплату за услуги, после чего злоумышленники исчезали. После проведенного спецоперации полиции и Службы безопасности Украины, трое молодых злоумышленников, в возрасте от 21 до 25 лет, получили подозрение в совершении мошенничества. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, преступники размещали объявления в Интернете с приглашениями на работу в странах Европы. Потенциальные жертвы, будучи привлеченными идеей заработка за рубежом, вносили предоплату за услуги "рекрутеров". После получения денег, злоумышленники исчерпывали из сделок и исчезали из власти. Более 10 граждан из разных регионов Украины уже стали жертвами этой махинации.

Организаторы аферы использовали мобильные мессенджеры для обеспечения конфиденциальности в общении с потенциальными "клиентами". По выбранной тактике, их действия оставались максимально невидимыми для правоохранителей. Однако, благодаря совместным усилиям спецподразделения КОРД, оперативников Запорожского управления Государственной пограничной службы, и следователей Службы безопасности Украины, удалось прекратить их преступную схему.

8 января текущего года, правоохранители, получив силовую поддержку спецназовцев КОРД, отправились на обыски по адресам проживания фигурантов в Запорожье и Львове. Во время обысков изъяли компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты, флеш-накопитель, черновые записи и суммы денег, которые вероятно были получены преступным путем.

Трое задержанных получили подозрение по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, что может привести к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается, а правоохранители рассматривают возможность идентификации других эпизодов, в которые могут быть втянуты задержанные лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.