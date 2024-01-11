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На Закарпатье заблудилась пара лыжников-фрирайдеров

16:26, 11 января 2024
Пара поднялась на подъемнике вверх, откуда начала спускаться вниз и в какой-то момент съехала с обозначенной трассы в направлении леса.
На Закарпатье заблудилась пара лыжников-фрирайдеров
Источник фото: ГСЧС
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В среду, 10 января, в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время катания на лыжах потеряла ориентир и заблудилась пара туристов из Черновцов.Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Как выяснилось, 46-летний мужчина и 38-летняя женщина отдыхали на горнолыжном курорте Драгобрат. Они поднялись на бугельном подъемнике вверх, откуда начали спускаться вниз и в какой-то момент съехали с обозначенной трассы в направлении леса.

Накатавшись и изрядно устав, путешественники вдруг поняли, что уже не ориентируются на местности, поэтому обратились за помощью к горным спасателям, предоставив им координаты своего местонахождения.

Через два с половиной часа чрезвычайники нашли усталых и замерзших закарпатских гостей, согрели их теплым чаем и сопроводили в гостиницу.

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