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Законопроект об усилении мобилизации вернули на доработку назад Кабмину, – Арахамия

13:26, 11 января 2024
Давид Арахамия заявил, что «какие-то положения законопроекта о мобилизации прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы, о чем открыто сказали военному командованию» , и решили вернуть законопроект обратно в Минобороны на доработку.
Законопроект об усилении мобилизации вернули на доработку назад Кабмину, – Арахамия
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Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил, что законопроект 10378 об усилении мобилизации возвращают обратно на доработку в Минобороны.

«Состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме, которое вчера анонсировали.

Присутствовали Главнокомандующий Залужный, начальник Генерального штаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.

Главный вопрос - законопроект №10378 по усовершенствованию мобилизации, военного учета и прохождению военной службы.

Напоминаю, что его обсуждение проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме с соблюдением требований законодательства о работе с тайной информацией.

Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию.

Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации.

По результатам совещания законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.

Продолжение следует», - отметил он.

Вместе с тем напомним, что 11 января Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект 10062, который во внесенной редакции предусматривал сбор и автоматическую передачу персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов в электронном виде Центральной избирательной комиссией, Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, другими органами в электронный Реестр.

Автор: Наталя Мамченко

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