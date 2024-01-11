Законопроект об усилении мобилизации вернули на доработку назад Кабмину, – Арахамия

Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил, что законопроект 10378 об усилении мобилизации возвращают обратно на доработку в Минобороны.
«Состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме, которое вчера анонсировали.
Присутствовали Главнокомандующий Залужный, начальник Генерального штаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.
Главный вопрос - законопроект №10378 по усовершенствованию мобилизации, военного учета и прохождению военной службы.
Напоминаю, что его обсуждение проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме с соблюдением требований законодательства о работе с тайной информацией.
Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию.
Но все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации.
По результатам совещания законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.
Продолжение следует», - отметил он.
Вместе с тем напомним, что 11 января Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект 10062, который во внесенной редакции предусматривал сбор и автоматическую передачу персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов в электронном виде Центральной избирательной комиссией, Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, другими органами в электронный Реестр.
Автор: Наталя Мамченко
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