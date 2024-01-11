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  1. В Украине

Как будет рассчитываться и уплачиваться налог на недвижимое имущество: объяснение

18:52, 11 января 2024
Базой налогообложения является общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его долей.
Как будет рассчитываться и уплачиваться налог на недвижимое имущество: объяснение
Источник фото: ck.tax.gov.ua
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Плательщики налога на недвижимое имущество, кроме земельных участков, включая физических и юридических лиц, в том числе нерезидентов, обязаны уплачивать налог на объекты жилой и нежилой недвижимости. Эту информацию сообщает Правительственный портал.

Для объектов жилой недвижимости налог для физических лиц рассчитывается в соответствии с площадью, которая превышает 60 квадратных метров для квартир, 120 квадратных метров для жилых домов и 180 квадратных метров для различных типов жилой недвижимости, включая их доли. Общая площадь объекта недвижимости, включая его доли, является базой для налогообложения.

Ставка налога устанавливается местными органами самоуправления в зависимости от типа объектов и их местонахождения, выраженная в процентах от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. Эта ставка не может превышать 1,5% за 1 квадратный метр. В 2024 году, поскольку налог начисляется за отчетный 2023 год, ставка налога рассчитывается с учетом минимальной заработной платы на 1 января 2023 года.

В качестве примера расчета стоимости налога, физическое лицо владелец квартиры в Киеве площадью 65 квадратных метров платит налог за разницу между общей площадью и установленной нормой для квартир (60 кв. м), умноженной на ставку налога (1,5%).

Итак, расчет выглядит следующим образом: (65-60) * 1,5% = 502,5 грн.

Платежные решения и сведения по уплате налога отправляются плательщикам до 1 июля года, следующего за базовым налоговым периодом (годом). Налоговое обязательство должно быть выполнено в течение 60 дней с момента получения налогового уведомления-решения.

Налогоплательщики могут обращаться в контролирующий орган с письменным заявлением для проведения сверки данных по различным аспектам объектов недвижимости. В случае выявления расхождений, контролирующий орган проводит перерасчет суммы налога и выдает новое налоговое уведомление-решение, отменяя предыдущее.

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