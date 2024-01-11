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  1. В Україні

Як розраховуватиметься та сплачуватиметься податок на нерухоме майно: пояснення

18:52, 11 січня 2024
Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
Як розраховуватиметься та сплачуватиметься податок на нерухоме майно: пояснення
Джерело фото: ck.tax.gov.ua
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Платники податку на нерухоме майно, окрім земельних ділянок, включаючи фізичних та юридичних осіб, в тому числі нерезидентів, зобов'язані сплачувати податок на об'єкти житлової та нежитлової нерухомості. Цю інформацію повідомляє Урядовий портал.

Для об'єктів житлової нерухомості податок для фізичних осіб розраховується відповідно до площі, яка перевищує 60 квадратних метрів для квартир, 120 квадратних метрів для житлових будинків і 180 квадратних метрів для різних типів житлової нерухомості, включаючи їхні частки. Загальна площа об'єкта нерухомості, включаючи його частки, є базою для оподаткування.

Ставка податку встановлюється місцевими органами самоврядування в залежності від типу об'єктів та їх місцезнаходження, виражена у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. Ця ставка не може перевищувати 1,5% за 1 квадратний метр. У 2024 році, оскільки податок нараховується за звітний 2023 рік, ставка податку розраховується з урахуванням мінімальної заробітної плати на 1 січня 2023 року.

За приклад розрахунку вартості податку, фізична особа власник квартири у Києві площею 65 квадратних метрів сплачує податок за різницю між загальною площею та встановленою нормою для квартир (60 кв. м), помноженою на ставку податку (1,5%).

Отже, розрахунок виглядає наступним чином: (65-60) * 1,5% = 502,5 грн.

Платіжні рішення та відомості щодо сплати податку відправляються платникам до 1 липня року, наступного за базовим податковим періодом (роком). Податкове зобов'язання має бути виконане протягом 60 днів з моменту отримання податкового повідомлення-рішення.

Платники податку можуть звертатися до контролюючого органу з письмовою заявою для проведення звірки даних щодо різних аспектів об'єктів нерухомості. У разі виявлення розбіжностей, контролюючий орган проводить перерахунок суми податку і видає нове податкове повідомлення-рішення, скасовуючи попереднє.

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