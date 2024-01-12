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Чи можна відмовити у наданні щорічної відпустки у зв’язку з перебуванням у простої: роз’яснення

15:51, 12 січня 2024
Перебування працівника у простої не обмежує його права на оплачувані відпустки будь-якого виду.
Чи можна відмовити у наданні щорічної відпустки у зв’язку з перебуванням у простої: роз’яснення
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Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснила, чи можна відмовити у наданні щорічної відпустки у зв’язку з перебуванням у простої.

Так, до інспекторів праці звернувся громадянин, внутрішньо переміщена особа, зі скаргою на роботодавця, який відмовляє у наданні частини основної щорічної відпустки у зв’язку з перебуванням у простої.

Фахівцями проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо ефективних засобів дотримання законодавства про працю та запобігання можливим його порушенням та доведено, що черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), і доводиться до відома всіх працівників. Під час складання графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом.

Таким чином, роботодавець може відмовити працівнику у наданні щорічної відпустки поза строками, визначеними графіком відпусток.

Статтею 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» передбачено, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Всім іншим працівникам, як у мирний час так, і під час дії воєнного стану, може бути відмовлено у наданні тільки тих відпусток, надання яких здійснюється за угодою між працівником і роботодавцем.

Також було зазначено, що перебування працівника у простої не обмежує його права на оплачувані відпустки будь-якого виду.

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