У Чернігівській області російська ДРГ розстріляла автомобіль з цивільним: чоловік загинув

Інцидент стався між селами Грем’ячка та Леонівка Семенівської громади.

У Чернігівській обалсті російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла цивільне авто. Внаслідок атаки загинув чоловік. Інформацію підтвердив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Сергій Сергієнко, передає «Суспільне».

За його словами, інцидент стався близько 5:00 вчора, 10 січня, між селами Грем’ячка та Леонівка Семенівської громади. Відстань звідти до кордону з агресором складає трохи більше 500 метрів.

«Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка», - повідомив Сергієнко.

За його словами, загиблий був 1961 року народження та працював водієм шкільного автобуса.

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