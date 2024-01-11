Суд розгляне податкові звинувачення проти сина президента США Хантера Байдена

Хантера Байдена звинувачують у податковому шахрайстві в каліфорнійському суді.

Джерело фото: nv.ua

Син президента США Джо Байдена, Хантер Байден, з'явиться сьогодні перед федеральним судом Лос-Анджелеса у справі про невиплату податків у розмірі 1,4 мільйона доларів, повідомляє Reuters.

Очікується, що Хантер Байден, 53-річний син президента, не визнає себе винним у податкових порушеннях, які викликали розслідування імпічменту його батька. Йому звинувачують у невиплаті податків у період з 2016 по 2019 рік, при цьому витративши мільйони доларів на різні розваги, включаючи наркотики, ескорт, екзотичні автомобілі та інші розкоші.

В разі визнання його винним, Хантеру Байдену загрожує до 17 років позбавлення волі. Адвокат Байдена стверджує, що його клієнт сплатив всі податки і є об'єктом переслідування через своє відоме прізвище.

Судове засідання заплановане на 13:00 за тихоокеанським часом (21:00 GMT). Варто відзначити, що Хантер Байден ніколи не обіймав посад в Білому домі чи кампанії свого батька, і він не визнав себе винним у суперечливих справах в Делавері, пов'язаних із звинуваченням у брехні про незаконне вживання наркотиків та придбання зброї.

Обидві справи порушені федеральним прокурором, який розслідує Хантера Байдена вже з 2019 року. Представники республіканської партії висловлюють бажання визнати його неповагою до Конгресу за відмову від свідчень у розслідуванні імпічменту його батька, що може призвести до нових кримінальних звинувачень.

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