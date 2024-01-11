Михайло Радуцький пояснив, як пацієнтам потрапити на перший курс безоплатного лікування безпліддя

Потрібно мати за рішенням мультидисциплінарного консиліуму медичного закладу е-направлення.

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Як раніше ми писали, у цьому році у Програмі медичних гарантій почав діяти новий пакет послуг – «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій».

За даними ВООЗ, 1 із 6 жінок у світі страждає на безпліддя. Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, завдяки методам допоміжних репродуктивних технологій сімейні пари, які страждають на безпліддя, мають високі шанси стати батьками.

«Направити жінок на перший курс безоплатного лікування безпліддя може лікар за медичними показниками. Для цього потрібно мати за рішенням мультидисциплінарного консиліуму медичного закладу Е-направлення. У пацієнта має бути встановлений діагноз жіноче або чоловіче безпліддя, вік пацієнтки – не більше 40 років», - зазначив Радуцький.

Медичний заклад гарантує конфіденційність лікування.

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