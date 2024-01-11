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Вища рада правосуддя затвердила новий штатний розпис, - скільки будуть отримувати у ВРП

Голова ВРП Григорій Усик доповів питання про новий штатний розпис ВРП, зазначивши, що розмір винагороди члена ВРП тепер встановлюється в розмірі посадового окладу судді Верховного Суду, помноженого на 1,5.

Найшвидше зростає кількість непридатних до військової служби – у Києві та Полтавській області, - НАЗК оприлюднило статистику

При цьому кількість обмежено придатних по Києві найбільша у Печерському районі столиці, а непридатних – у Голосіївському.

ВП ВС: належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди

Належним способом захисту прав орендодавця, який у цих спірних правовідносинах вважає, що зареєстроване право оренди відсутнє, є його вимога до особи, за якою зареєстроване право оренди, про визнання відсутнім права оренди, - Велика Палата Верховного Суду виснувала правову позицію.

«А серце б’ється – ожива», - Денис Малюська склав поезію за мотивами протоколу голови НАЗК Новікова на Дениса Шмигаля

«Піар та пафос – більш нічого. А серце б’ється – ожива… Як їх почує!... Знать, од НАЗК», - міністр юстиції Денис Малюська оприлюднив поезію на тему складання протоколу з боку НАЗК на Дениса Шмигаля.

Вселення родичів з дітьми до квартири без згоди одного зі співвласників є порушенням порядку здійснення права спільної часткової власності, - Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що внаслідок недотримання порядку вселення родичів з дітьми до спірної квартири, останніх може бути виселено за вимогою позивача-співвласника, який згоду на це не давав.

  1. В Україні

Михайло Радуцький пояснив, як пацієнтам потрапити на перший курс безоплатного лікування безпліддя

17:40, 11 січня 2024
Потрібно мати за рішенням мультидисциплінарного консиліуму медичного закладу е-направлення.
Михайло Радуцький пояснив, як пацієнтам потрапити на перший курс безоплатного лікування безпліддя
Джерело фото: Raymart Arniño / Unsplash
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Як раніше ми писали, у цьому році у Програмі медичних гарантій почав діяти новий пакет послуг – «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій».  

За даними ВООЗ, 1 із 6 жінок у світі страждає на безпліддя. Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, завдяки методам допоміжних репродуктивних технологій сімейні пари, які страждають на безпліддя, мають високі шанси стати батьками.

«Направити жінок на перший курс безоплатного лікування безпліддя може лікар за медичними показниками. Для цього потрібно мати за рішенням мультидисциплінарного консиліуму медичного закладу Е-направлення. У пацієнта має бути встановлений діагноз жіноче або чоловіче безпліддя, вік пацієнтки – не більше 40 років», - зазначив Радуцький.

Медичний заклад гарантує конфіденційність лікування.

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