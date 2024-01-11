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  1. В Украине

Михаил Радуцкий объяснил, как пациентам попасть на первый курс бесплатного лечения бесплодия

17:40, 11 января 2024
Нужно иметь по решению мультидисциплинарного консилиума медицинского учреждения е-направление.
Михаил Радуцкий объяснил, как пациентам попасть на первый курс бесплатного лечения бесплодия
Источник фото: Raymart Arniño / Unsplash
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Как ранее мы писали, в этом году в Программе медицинских гарантий начал действовать новый пакет услуг – «Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий».

По данным ВОЗ, 1 из 6 женщин в мире страдает бесплодием. Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, благодаря методам вспомогательных репродуктивных технологий семейные пары, страдающие бесплодием, имеют высокие шансы стать родителями.

«Направить женщин на первый курс бесплатного лечения бесплодия может врач по медицинским показаниям. Для этого нужно иметь по решению мультидисциплинарного консилиума медицинского учреждения Е-направление. У пациента должен быть установлен диагноз женское или мужское бесплодие, возраст пациентки – не больше 40 лет», - отметил Радуцкий.

Медицинское учреждение гарантирует конфиденциальность лечения.

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