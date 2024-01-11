Суд рассмотрит налоговые обвинения против сына президента США Хантера Байдена

Хантера Байдена обвиняют в налоговом мошенничестве в калифорнийском суде.

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Сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, предстанет сегодня перед федеральным судом Лос-Анджелеса по делу о невыплате налогов в размере 1,4 миллиона долларов, сообщает Reuters.

Ожидается, что Хантер Байден, 53-летний сын президента, не признает себя виновным в налоговых нарушениях, которые вызвали расследование импичмента его отца. Ему обвиняют в невыплате налогов в период с 2016 по 2019 год, при этом потратив миллионы долларов на различные развлечения, включая наркотики, эскорт, экзотические автомобили и другие роскоши.

В случае признания его виновным, Хантеру Байдену грозит до 17 лет лишения свободы. Адвокат Байдена утверждает, что его клиент уплатил все налоги и является объектом преследования из-за своей известной фамилии.

Судебное заседание запланировано на 13:00 по тихоокеанскому времени (21:00 GMT). Стоит отметить, что Хантер Байден никогда не занимал должностей в Белом доме или кампании своего отца, и он не признал себя виновным в спорных делах в Делавэре, связанных с обвинением во лжи о незаконном употреблении наркотиков и приобретении оружия.

Оба дела возбуждены федеральным прокурором, который расследует Хантера Байдена уже с 2019 года. Представители республиканской партии выражают желание признать его неуважением к Конгрессу за отказ от показаний в расследовании импичмента его отца, что может привести к новым уголовным обвинениям.

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