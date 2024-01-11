Суд рассмотрит налоговые обвинения против сына президента США Хантера Байдена

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БП ВС: надлежащим способом защиты прав арендодателя, который в этом спорном правоотношении считает, что зарегистрированное право аренды отсутствует, является его требование к лицу, за которым зарегистрировано право аренды, о признании отсутствующим права

Надлежащим способом защиты прав арендодателя, который в этих спорных правоотношениях считает, что зарегистрированное право аренды отсутствует, является его требование к лицу, за которым зарегистрировано право аренды, о признании отсутствующим права аренды - Большая Палата Верховного Суда учредила правовую позицию.

«А сердце бьется – оживая», - Денис Малюська сочинил поэзию по мотивам протокола главы НАПК Новикова на Дениса Шмыгаля

«Пиар и пафос – больше ничего. А сердце бьется – оживая… Как их услышит!... Знать, от НАПК», - министр юстиции Денис Малюска обнародовал поэзию на тему составления протокола со стороны НАПК на Дениса Шмыгаля

Вселение родственников с детьми в квартиру без согласия одного из совладельцев является нарушением порядка осуществления права общей долевой собственности, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что вследствие несоблюдения порядка вселения родственников с детьми в спорную квартиру, последние могут быть выселены по требованию истца-совладельца, который согласия на это не давал.

Законопроект об усилении мобилизации вернули на доработку назад Кабмину, – Арахамия

Давид Арахамия заявил, что «какие-то положения законопроекта о мобилизации прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы, о чем открыто сказали военному командованию» , и решили вернуть законопроект обратно в Минобороны на доработку.

Жена умершего просила признать договор займа и расписку недействительными, потому что они совершены под влиянием физического насилия и психологического давления, - что решил ВС

Суды первой и апелляционной инстанции удовлетворили встречный иск жены-правопреемницы, требовавшей признать договор займа и расписку ее умершего мужа недействительными, так как они совершены под влиянием физического насилия, но Верховный Суд отменил эти решения.

  1. В мире

Суд рассмотрит налоговые обвинения против сына президента США Хантера Байдена

14:52, 11 января 2024
Хантера Байдена обвиняют в налоговом мошенничестве в калифорнийском суде.
Суд рассмотрит налоговые обвинения против сына президента США Хантера Байдена
Источник фото: nv.ua
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Сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, предстанет сегодня перед федеральным судом Лос-Анджелеса по делу о невыплате налогов в размере 1,4 миллиона долларов, сообщает Reuters.

Ожидается, что Хантер Байден, 53-летний сын президента, не признает себя виновным в налоговых нарушениях, которые вызвали расследование импичмента его отца. Ему обвиняют в невыплате налогов в период с 2016 по 2019 год, при этом потратив миллионы долларов на различные развлечения, включая наркотики, эскорт, экзотические автомобили и другие роскоши.

В случае признания его виновным, Хантеру Байдену грозит до 17 лет лишения свободы. Адвокат Байдена утверждает, что его клиент уплатил все налоги и является объектом преследования из-за своей известной фамилии.

Судебное заседание запланировано на 13:00 по тихоокеанскому времени (21:00 GMT). Стоит отметить, что Хантер Байден никогда не занимал должностей в Белом доме или кампании своего отца, и он не признал себя виновным в спорных делах в Делавэре, связанных с обвинением во лжи о незаконном употреблении наркотиков и приобретении оружия.

Оба дела возбуждены федеральным прокурором, который расследует Хантера Байдена уже с 2019 года. Представители республиканской партии выражают желание признать его неуважением к Конгрессу за отказ от показаний в расследовании импичмента его отца, что может привести к новым уголовным обвинениям.

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