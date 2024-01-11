В Черниговской области российская ДРГ расстреляла автомобиль с гражданским: мужчина погиб

Инцидент произошел между селами Гремячко и Леоновка Семеновской общины.

В Черниговской области российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина. Информацию подтвердил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Сергей Сергиенко, передает «Суспільне».

По его словам, инцидент произошел около 5:00 вчера, 10 января, между селами Гремячко и Леоновка Семеновской общины. Расстояние оттуда до границы с агрессором составляет чуть больше 500 метров.

«Была информация от главы общины, что мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Было мероприятие ДРГ. К сожалению, мы потеряли мужчину», - сообщил Сергиенко.

По его словам, погибший был 1961 года рождения и работал водителем школьного автобуса.

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