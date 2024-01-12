Можно ли отказать в предоставлении ежегодного отпуска в связи с пребыванием в простое: разъяснение

Пребывание работника в простое не ограничивает его права на оплачиваемые отпуска любого вида.

Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, можно ли отказать в предоставлении ежегодного отпуска в связи с пребыванием в простое.

Так, к инспекторам труда обратился гражданин, внутренне перемещенное лицо, с жалобой на работодателя, который отказывает в предоставлении части основного ежегодного отпуска в связи с пребыванием в простое.

Специалистами проведена информационно-разъяснительная работа по эффективным средствам соблюдения законодательства о труде и предотвращению возможных его нарушений и доказано, что очередность предоставления отпусков определяется графиками, утверждаемыми работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем), и доказывается всех работников. При составлении графиков учитываются интересы производства, личные интересы работников и возможности их отдыха.

Конкретный период предоставления ежегодных отпусков в пределах, установленных графиком, согласовывается между работником и работодателем, который обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели до установленного графиком срока. Разделение ежегодного отпуска на части любой продолжительности допускается по просьбе работника при условии, что основная непрерывная его часть составит не менее 14 календарных дней. Неиспользованная часть ежегодного отпуска должна быть предоставлена работнику, как правило, до конца рабочего года, но не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск.

В случае переноса ежегодного отпуска новый срок его предоставления устанавливается с согласия между работником и собственником или уполномоченным им органом.

Таким образом, работодатель может отказать работнику в предоставлении ежегодного отпуска вне сроков, определенных графиком отпусков.

Статьей 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусмотрено, что в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком к ребенку) достижение им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Всем остальным работникам, как в мирное время, так и во время действия военного положения, может быть отказано в предоставлении только тех отпусков, предоставление которых осуществляется по соглашению между работником и работодателем.

Также отмечено, что пребывание работника в простое не ограничивает его права на оплачиваемые отпуска любого вида.

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