В Раде зарегистрировано пять версий законопроекта о мобилизации

Один законопроект о мобилизации правительственный, а остальные четыре подали в Раду нардепы.

Как известно, 25 декабря 2023 года Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об усилении мобилизации.

Всего с того времени в парламенте было зарегистрировано пять версий законопроекта о мобилизации — один правительственный законопроект, а остальные четыре подали в Раду нардепы.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, 9 января срок подачи альтернативных законопроектов истек, поэтому наверняка это весь перечень.

«Сегодня можно уже рассматривать закон.

В 10:00 запланирован Комитет по обороне, где и будет принято решение по законопроекту, которое – неизвестно», - сообщил он.

Ранее мы сообщали, что советник руководителя Офиса Президента, глава Нацфонда инвестиций и председатель наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов предложил новый подход к мобилизации. Он предлагает мобилизовывать людей через «лотерею или жеребьевку».

Добавим, что законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом.

Кроме того, Валерий Залужный и Рустем Умеров подчеркнули, что усиление мобилизации имеет определяющее значение в военное время, поскольку от этого зависит способность страны защищать свою территорию. Они подчеркнули готовность к внесению изменений в законопроект, в частности, удаление антиконституционных положений и усовершенствование текста документа.

Вместе с тем, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что в парламенте рассматривают три варианта относительно того, что дальше делать с правительственным законопроектом о мобилизации.

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