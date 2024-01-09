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9 января: какой сегодня праздник и главные события

10:16, 9 января 2024
9 января в Украине и мире празднуют Международный день хореографа.
9 января: какой сегодня праздник и главные события
Фото: shutterstock.com
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Во вторник, 9 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

9 января в Украине и мире празднуют Международный день хореографа. Профессиональный праздник всех тех, кто является режиссером танца. Именно от них зависит, как будет рассказана история, они видят в движениях красоту и художественный вкус. Хореографы часто сочетают в своей работе творческий подход и спортивное упорство. Точно сложно сказать, когда возник танец. Даже у первобытных людей было что-то похожее. Даже тогда танцовщики вкладывали в свои движения настроение и эмоции. А с помощью ритуальных танцев повторяли движения животных и птиц.

Равномерно танец стал неотъемлемой частью жизни человека. Поэтому у разных народов мира сложились свои танцевальные традиции. Например, у украинцев это веселый и спортивный на вид гопак, а у японцев плавные движения, словно напоминающие воду. Выдающийся вклад в мир искусства танца внес хореограф Джордж Баланчин грузинского происхождения. В 1933 году он эмигрировал в США, где создал около 400 новаторских балетов. А благодаря выдающемуся украинскому хореографу Павлу Вирскому весь мир узнал об украинском народном танце.

Какой сегодня церковный праздник

9 января в церковном календаре – день памяти святого мученика Евстратия. Он пострадал за свою веру в Армению во времена правления императора Диоклетиана. Первоначально за христианство пострадал священник Авксентий. Он был устойчив в своей вере, чем удивил Евстратия, который был мэром города и долгое время тайно исповедовал христианство. Поэтому он решил признаться. Его схватили, долго пытали, держали в тюрьме, а затем казнили.

Календарь важных событий за 9 января:

1349 год — во время погромов в Базеле (Швейцария) около 700 евреев сгорели заживо в своих домах — местное население решило, что именно евреи виновны в эпидемии бубонной чумы;

1431 год — в Руане начинается судебный процесс над Жанной д'Арк под председательством епископа Кошона;

1449 год — первое письменное упоминание о лотерее, организованной в Милане для финансирования войны против Венеции;

1599 год — в Масселбурге (Шотландия) создают древнейшую из официально зарегистрированных масонских лож;

1648 год — Богдана Хмельницкого становится гетманом Запорожской Сечи;

1799 год — в Великобритании впервые в мире вводят налог на прибыль;

1816 год — первое испытание лампы Дэви на приисках Геббурна, Северо-Восточная Англия;

1878 год — Умберто I стал королем Италии.

1916 год — поражением Антанты завершается попытка захватить проливы Дарданеллы и Босфор во время Первой мировой войны;

1923 год — испанский изобретатель Хуан де ля Сиерва совершает первый полет на изобретенном им автожире;

1923 год — объявлен дефолт Германии из-за невыполнения ею обязательств по репарациям по Версальскому договору;

1927 год — в кинотеатре Монреаля из-за паники, вызванной небольшим взрывом кинокамеры, погибает 78 человек, из них 77 — дети младше 18 лет;

1951 год — в Нью-Йорке происходит официальное открытие штаб-квартиры Организации Объединенных Наций;

1960 год — начинается строительство Асуанской плотины на Ниле в Египте;

1972 год — в гавани Гонконга начинает гореть и тонет океанский лайнер "Королева Елизавета", в то время самый большой в мире пассажирский корабль;

1992 год — Гвинея, Венесуэла и Чили признают независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с КНДР;

2005 год — на президентских выборах в Палестинской автономии побеждает бывший премьер-министр Палестины Махмуд Аббас, сменяющий покойного Ясира Арафата;

2007 год — CEO Apple Стив Джобс представляет первый iPhone;

2021 год — авиакатастрофа пассажирского самолета Boeing 737 в Индонезии.

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