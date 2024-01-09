9 січня: яке сьогодні свято та головні події

9 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день хореографа.

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У вівторок, 9 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

9 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день хореографа. Професійне свято всіх тих, хто є режисером танцю. Саме від них залежить, як буде розказана історія, вони бачать в рухах красу і художній смак. Хореографи часто поєднують в своїй роботі творчий підхід та спортивну завзятість. Точно важко сказати, коли виник танець. Навіть у первісних людей було щось схоже. Навіть тоді танцівники вкладали в свої рухи настрій та емоції. А за допомогою ритуальних танців повторювали рухи тварин і птахів.

Поступово танець став невід'ємною частиною життя людини. Тому в різних народів світу склалися свої танцювальні традиції. Наприклад, в українців це веселий та спортивний на вигляд гопак, а в японців плавні рухи, які наче нагадують воду. Визначний внесок у світ мистецтва танцю вніс хореограф Джордж Баланчин грузинського походження. 1933 року він емігрував до США, де створив близько 400 новаторських балетів. А завдяки видатному українському хореографу Павлу Вірському весь світ дізнався про український народний танець.

Яке сьогодні церковне свято

9 січня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Євстратія. Він постраждав за свою віру у Вірменії за часів правління імператора Діоклетіана. Спочатку за християнство постраждав священник Авксентій. Він був стійким у своїй вірі, чим дуже здивував Євстратія, який був мером міста і довгий час таємно сповідував християнство. Тому він вирішив також признатися. Його схопили, довго катували, тримали у в'язниці, а потім стратили.

Календар важливих подій за 9 січня:

1349 рік — під час погромів у Базелі (Швейцарія) близько 700 євреїв згоріли заживо у своїх оселях — місцеве населення вирішило, що саме євреї винні в епідемії бубонної чуми;

1431 рік — в Руані починається судовий процес над Жанною д'Арк під головуванням єпископа Кошона;

1449 рік — перша письмова згадка про лотерею, що була організована в Мілані для фінансування війни проти Венеції;

1599 рік — у Масселбурзі (Шотландія) створюють найдавнішау з офіційно зареєстрованих масонських лож;

1648 рік — Богдана Хмельницького стає гетьманом Запорізької Січі;

1799 рік — у Великій Британії вперше у світі вводять податок на прибуток;

1816 рік — перше випробування лампи Деві на копальнях Геббурна, Північно-Східна Англія;

1878 — Умберто I став королем Італії.

1916 рік — поразкою Антанти завершується спроба захопити протоки Дарданелли та Босфор під час Першої світової війни;

1923 рік — іспанський винахідник Хуан де ля Сієрва здійснює перший політ на винайденому ним автожирі;

1923 рік — оголошено дефолт Німеччини через невиконання нею зобов'язань щодо репарацій за Версальським договором;

1927 рік — у кінотеатрі Монреаля через паніку, викликану невеликим вибухом кінокамери, гине 78 людей, з них 77 — діти молодше за 18 років;

1951 рік — у Нью-Йорку відбувається офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй;

1960 рік — починається будівництва Асуанської греблі на Нілі в Єгипті;

1972 рік — у гавані Гонконгу починає горіти і тоне океанський лайнер "Королева Єлизавета", на той час найбільший у світі пасажирський корабель;

1992 рік — Ґвінея, Венесуела і Чилі визнають незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з КНДР;

2005 рік — на президентських виборах у Палестинській автономії перемагає колишній прем'єр-міністр Палестини Махмуд Аббас, який змінює покійного Ясіра Арафата;

2007 рік — CEO Apple Стів Джобс представляє перший iPhone;

2021 рік — авіакатастрофа пасажирського літака Boeing 737 в Індонезії.

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