Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податківцям доручать повідомляти НАБУ про ознаки хабарництва серед підприємців, - Комітет рекомендував законопроект

Зокрема Податковий кодекс доповнять обставинами, які можуть свідчити про надання платником податків хабаря службовій особі іноземної держави та положенням, що при їх виявленні податкова керується відповідним переліком НАБУ, який оприлюднюється на його офіційному вебсайті.

ВККС очікувало, що документи на конкурс в апеляційні суди подадуть від 3 до 5 тисяч кандидатів

В реальності документи для участі у конкурсі на 550 посад суддів апеляційних судів подали 2074 кандидати.

Кабмін змінив порядок видачі посвідчень членів сімей військовослужбовців, які загинули чи пропали безвісти під час проходження військової служби

Посвідчення підлягають поверненню до ТЦК чи уповноваженого органу, який їх видав, зокрема у разі виявлення факту подання недостовірної інформації про військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти, досягнення 18-річного віку дітьми таких військовослужбовців, а також коли дружина взяла інший шлюб.

Пропонований законопроектом про мобілізацію обов’язок постійно носити з собою військовий квиток не узгоджується з нормами законодавства, - ГНЕУ Верховної Ради

Виникає питання, як чоловікам, які зняті або виключені з військових обліків, наприклад, за станом здоров’я, і не мають військово-облікових документів, виконати передбачений законопроектом про посилення мобілізації обов’язок постійно носити відповідний документ, - ГНЕУ.

Мінцифри буде займатися електронною системою обігу алкогольних напоїв, цигарок та рідин в електронних сигаретах

Кабмін наділив Мінцифри новими повноваженнями щодо забезпечення функціонування електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

  1. Суспільство

9 січня: яке сьогодні свято та головні події

10:16, 9 січня 2024
9 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день хореографа.
9 січня: яке сьогодні свято та головні події
Фото: shutterstock.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У вівторок, 9 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

9 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день хореографа. Професійне свято всіх тих, хто є режисером танцю. Саме від них залежить, як буде розказана історія, вони бачать в рухах красу і художній смак. Хореографи часто поєднують в своїй роботі творчий підхід та спортивну завзятість. Точно важко сказати, коли виник танець. Навіть у первісних людей було щось схоже. Навіть тоді танцівники вкладали в свої рухи настрій та емоції. А за допомогою ритуальних танців повторювали рухи тварин і птахів.

Поступово танець став невід'ємною частиною життя людини. Тому в різних народів світу склалися свої танцювальні традиції. Наприклад, в українців це веселий та спортивний на вигляд гопак, а в японців плавні рухи, які наче нагадують воду. Визначний внесок у світ мистецтва танцю вніс хореограф Джордж Баланчин грузинського походження. 1933 року він емігрував до США, де створив близько 400 новаторських балетів. А завдяки видатному українському хореографу Павлу Вірському весь світ дізнався про український народний танець.

Яке сьогодні церковне свято

9 січня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Євстратія. Він постраждав за свою віру у Вірменії за часів правління імператора Діоклетіана. Спочатку за християнство постраждав священник Авксентій. Він був стійким у своїй вірі, чим дуже здивував Євстратія, який був мером міста і довгий час таємно сповідував християнство. Тому він вирішив також признатися. Його схопили, довго катували, тримали у в'язниці, а потім стратили.

Календар важливих подій за 9 січня:

1349 рік — під час погромів у Базелі (Швейцарія) близько 700 євреїв згоріли заживо у своїх оселях — місцеве населення вирішило, що саме євреї винні в епідемії бубонної чуми;

1431 рік — в Руані починається судовий процес над Жанною д'Арк під головуванням єпископа Кошона;

1449 рік — перша письмова згадка про лотерею, що була організована в Мілані для фінансування війни проти Венеції;

1599 рік — у Масселбурзі (Шотландія) створюють найдавнішау з офіційно зареєстрованих масонських лож;

1648 рік — Богдана Хмельницького стає гетьманом Запорізької Січі;

1799 рік — у Великій Британії вперше у світі вводять податок на прибуток;

1816 рік — перше випробування лампи Деві на копальнях Геббурна, Північно-Східна Англія;

1878 — Умберто I став королем Італії.

1916 рік — поразкою Антанти завершується спроба захопити протоки Дарданелли та Босфор під час Першої світової війни;

1923 рік — іспанський винахідник Хуан де ля Сієрва здійснює перший політ на винайденому ним автожирі;

1923 рік — оголошено дефолт Німеччини через невиконання нею зобов'язань щодо репарацій за Версальським договором;

1927 рік — у кінотеатрі Монреаля через паніку, викликану невеликим вибухом кінокамери, гине 78 людей, з них 77 — діти молодше за 18 років;

1951 рік — у Нью-Йорку відбувається офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй;

1960 рік — починається будівництва Асуанської греблі на Нілі в Єгипті;

1972 рік — у гавані Гонконгу починає горіти і тоне океанський лайнер "Королева Єлизавета", на той час найбільший у світі пасажирський корабель;

1992 рік — Ґвінея, Венесуела і Чилі визнають незалежність України;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з КНДР;

2005 рік — на президентських виборах у Палестинській автономії перемагає колишній прем'єр-міністр Палестини Махмуд Аббас, який змінює покійного Ясіра Арафата;

2007 рік — CEO Apple Стів Джобс представляє перший iPhone;

2021 рік — авіакатастрофа пасажирського літака Boeing 737 в Індонезії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду