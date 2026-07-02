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Кая Каллас анонсувала нові санкції ЄС проти РФ після атаки на Київ

14:13, 2 липня 2026
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Головна дипломатка ЄС заявила, що запропонує розширити санкції проти компаній, які підтримують російський військово-промисловий комплекс.
Кая Каллас анонсувала нові санкції ЄС проти РФ після атаки на Київ
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Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ заявила, що запропонує запровадити додаткові санкції ЄС проти Росії. Про це вона повідомила у соцмережі X.

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За словами Каллас, самими лише словами засудження російські удари по Києву зупинити неможливо. Вона зазначила, що цьому можуть сприяти лише стабільна військова підтримка України та посилення тиску на Москву.

Вона також нагадала, що цього тижня Європейський Союз розпочав виплату 6 млрд євро в межах позики на 90 млрд євро для зміцнення обороноздатності України.

Каллас повідомила, що запропонує розширити санкції на більше коло компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії, як відповідь на нові атаки.

«Що більше Москва б’є по цивільних, тим більше має бути санкцій», – заявила вона у соцмережі X.

Головна дипломатка ЄС також наголосила, що Євросоюз продовжить підвищувати ціну війни для Росії, доки вона не зрозуміє, що не може перемогти.

Крім того, Кая Каллас повідомила, що зі співробітниками представництва ЄС у Києві все гаразд, і подякувала їм за роботу в складних умовах.

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рф ЄС санкції

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