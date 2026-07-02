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Є нові відключення світла після нічної атаки РФ: де ситуація найскладніша

11:33, 2 липня 2026
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Укренерго повідомило про нові відключення світла після нічної атаки РФ.
Є нові відключення світла після нічної атаки РФ: де ситуація найскладніша
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Після нічної масованої ракетно-дронової атаки РФ найскладніша ситуація з електропостачанням станом на ранок 2 липня склалася у Сумській області. Водночас споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам, однак громадян просять перенести використання потужних електроприладів на денний час.

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Як повідомили в Укренерго, під час нічного та ранкового обстрілу російські війська атакували, зокрема, об'єкти енергетичної інфраструктури.

Найбільша кількість знеструмлених споживачів наразі залишається на Сумщині. Також нові відключення електроенергії зафіксовано у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Водночас в Укренерго зазначили, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Станом на ранок 2 липня воно залишалося на тому самому рівні, що й попереднього дня.

З огляду на погодні умови українців закликали перенести користування енергоємною технікою на період із 10:00 до 16:00, коли найбільш ефективно працюють промислові сонячні електростанції.

Натомість у вечірній час — з 16:00 до 23:00 — зберігатиметься високе навантаження на енергосистему, тому в цей період рекомендується обмежити використання потужних електроприладів. В Укренерго наголошують, що раціональне споживання електроенергії допомагає зменшити ризик запровадження вимушених обмежень.

Крім того, через грози та сильні пориви вітру на ранок повністю або частково залишаються без електропостачання близько 70 населених пунктів у Закарпатській, Львівській, Чернігівській та Київській областях. Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені негодою лінії електропередачі.

В Укренерго також нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому громадянам рекомендують стежити за повідомленнями своїх операторів системи розподілу електроенергії.

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Україна електроенергія світло Укренерго

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