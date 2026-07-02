Есть новые отключения света после ночной атаки РФ: где ситуация самая сложная

Укрэнерго сообщило о новых отключениях света после ночной атаки РФ.

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После ночной массированной ракетно-дроновой атаки РФ наиболее сложная ситуация с электроснабжением по состоянию на утро 2 июля сложилась в Сумской области. В то же время потребление электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям, однако граждан просят перенести использование мощных электроприборов на дневное время.

Как сообщили в «Укрэнерго», во время ночного и утреннего обстрела российские войска атаковали, в частности, объекты энергетической инфраструктуры.

Наибольшее количество обесточенных потребителей в настоящее время остается в Сумской области. Также новые отключения электроэнергии зафиксированы в Киеве, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы везде, где это позволяют условия безопасности, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

В то же время в «Укрэнерго» отметили, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. По состоянию на утро 2 июля оно оставалось на том же уровне, что и днем ранее.

Учитывая погодные условия, украинцев призвали перенести использование энергоемкой техники на период с 10:00 до 16:00, когда наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции.

В вечернее время — с 16:00 до 23:00 — сохранится высокая нагрузка на энергосистему, поэтому в этот период рекомендуется ограничить использование мощных электроприборов. В «Укрэнерго» подчеркивают, что рациональное потребление электроэнергии помогает снизить риск введения вынужденных ограничений.

Кроме того, из-за гроз и сильных порывов ветра по состоянию на утро полностью или частично остаются без электроснабжения около 70 населенных пунктов в Закарпатской, Львовской, Черниговской и Киевской областях. Ремонтные бригады облэнерго уже восстанавливают поврежденные непогодой линии электропередачи.

В «Укрэнерго» также напомнили, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому гражданам рекомендуют следить за сообщениями своих операторов системы распределения электроэнергии.

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