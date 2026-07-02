Кая Каллас анонсировала новые санкции ЕС против РФ после атаки на Киев

Глава дипломатического ведомства ЕС заявила, что предложит расширить санкции против компаний, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.

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Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас после ночной российской атаки на Киев заявила, что предложит ввести дополнительные санкции ЕС против России. Об этом она сообщила в социальной сети X.

По словам Каллас, одними лишь словами осуждения российские удары по Киеву остановить невозможно. Она отметила, что этому могут способствовать лишь стабильная военная поддержка Украины и усиление давления на Москву.

Она также напомнила, что на этой неделе Европейский Союз приступил к выплате 6 млрд евро в рамках кредита на 90 млрд евро для укрепления обороноспособности Украины.

Каллас сообщила, что предложит расширить санкции на более широкий круг компаний, поддерживающих военно-промышленный комплекс России, в ответ на новые атаки.

«Чем больше Москва наносит удары по гражданскому населению, тем больше должно быть санкций», — заявила она в соцсети X.

Глава дипломатического ведомства ЕС также подчеркнула, что Евросоюз будет продолжать повышать цену войны для России, пока она не поймет, что не может победить.

Кроме того, Кая Каллас сообщила, что с сотрудниками представительства ЕС в Киеве всё в порядке, и поблагодарила их за работу в сложных условиях.

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