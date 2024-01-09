У Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію

Один законопроєкт про мобілізацію урядовий, а інші чотири подали у Раду нардепи.

Фото: glavred.info

Як відомо, 25 грудня 2023 року Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект про посилення мобілізації.

Загалом з того часу у парламенті було зареєстровано пʼять версій законопроєкту про мобілізацію — один законопроєкт урядовий, а інші чотири подали у Раду нардепи.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, 9 січня термін подачі альтернативних законопроектів закінчився, тому, напевно, це весь перелік.

«Сьогодні можна вже розглядати закон.

О 10:00 заплановано Комітет з питань оборони, де і буде прийнято рішення по законопроєкту, яке – невідомо», - повідомив він.

Раніше ми писали, що радник керівника Офісу Президента, голова Нацфонду інвестицій та голова наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофій Милованов запропонував новий підхід до мобілізації. Він пропонує мобілізовувати людей через «лотерею або жеребкування».

Додамо, що законопроект про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру готується до ухвалення в цілому.

Крім того, Валерій Залужний та Рустем Умєров наголосили, що посилення мобілізації має визначальне значення у воєнний час, оскільки від цього залежить здатність країни захищати свою територію. Вони підкреслили готовність до внесення змін у законопроект, зокрема видалення антиконституційних положень та удосконалення тексту документа.

Разом з тим, заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що у парламенті наразі розглядають три варіанти щодо того, що далі робити з урядовим законопроектом про мобілізацію

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