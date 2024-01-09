Законопроект щодо мобілізації: є три варіанти та спірні питання, — нардеп Чернєв

У оборонному комітеті Ради заявили, що не буде лотереї для призову на військову службу, не буде мобілізації жінок та не буде майнового цензу.

Фото: golos.com.ua

Заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що у парламенті наразі розглядають три варіанти щодо того, що далі робити з урядовим законопроектом про мобілізацію. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, частина механізмів, які Міноборони разом з Генштабом внесли до законопроекту про мобілізацію, є спірною. При цьому в міністерстві чують позицію комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та готові вносити зміни до законопроекту.

Чернєв зазначив, що зараз очікується фінальна таблиця змін, які були проговорені на засіданнях комітету, аби зрозуміти, що робити з документом.

Варіантів, за словами Єгора Чернєва, три:

рекомендація для розгляду нардепами у першому читанні, але з рекомендаціями комітету, які будуть в основі документа;

доопрацювання законопроекту у комітеті та подальше винесення на розгляд нардепів;

відправка назад Міністерству оборони для роботи над документом.

«Там справді дуже багато того, що має бути змінено», - наголосив Чернєв.

Чернєв розповів, що одне зі спірних питань стосується того, що робити з чоловіками за кордоном. Чи потрібні якісь заходи проти них і чи приведуть вони до результату - повернення на Батьківщину для того, щоб захищати Україну.

У цьому питанні очікується позиція Міністерства закордонних справ, яке має відповідати за таку ініціативу.

Також спірним питанням є економічні обмеження, додав Чернєв. Тут необхідне обґрунтування з боку Міністерства економіки - чи не підуть люди «в тінь» і чи не призведе це до більш серйозних проблем в економіці.

Комітет при цьому пропонує запровадити окремі терміни демобілізації для тих, хто служив у тилу та був на «нулі». Це необхідно, щоб для захисників на передовій була можливість демобілізуватися раніше, ніж через 36 місяців.

«Я точно можу сказати, що не буде лотереї (для призову на військову службу - ред.), не буде мобілізації жінок, не буде майнового цензу, фактично це антиконституційно, не повинно бути такого. Антиконституційних позицій не буде», - резюмував Чернєв.

Раніше ми писали, що радник керівника Офісу Президента, голова Нацфонду інвестицій та голова наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофій Милованов запропонував новий підхід до мобілізації. Він пропонує мобілізовувати людей через «лотерею або жеребкування».

Додамо, що законопроект про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру готується до ухвалення в цілому.

Крім того, Валерій Залужний та Рустем Умєров наголосили, що посилення мобілізації має визначальне значення у воєнний час, оскільки від цього залежить здатність країни захищати свою територію. Вони підкреслили готовність до внесення змін у законопроект, зокрема видалення антиконституційних положень та удосконалення тексту документа.

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