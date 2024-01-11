У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони рекомендували прийняти в цілому як закон законопроект 10062, який у внесеній редакції передбачав збір та автоматичну передачу персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронному вигляді Центральною виборчою комісією, Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру. В цьому Єдиному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів дані мають збиратися в єдине досьє на особу.
До другого читання законопроект передбачає, що до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів будуть внесені наступні дані, отримані від різних органів:
- прізвище, відомості про зміну прізвища
- власне ім’я (усі власні імена) відомості про зміну власного імені
- номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти
- відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження) – за згодою військовозобов’язаного, призовника, резервіста
- відомості про членів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія та номер паспорту, дата його видачі, РНОКПП) – за згодою військовозобов’язаного, призовника, резервіста
- реквізити паспорта громадянина України та документів, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії)
- відомості про громадянство (зміну громадянства)
- відомості щодо обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною
- відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи)
- відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України (дата та напрямок)
- реквізити документа про освіту (серія, номер, дата видачі, заклад освіти, що видав, рівень освіти, професія, галузь знань, спеціальність)
- відомості про форму навчання здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, післядипломної та вищої освіти
- відомості про досвід роботи за спеціальністю
- відомості про встановлення, зміну групи інвалідності
- відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку
- відомості про притягнення особи до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, направлення обвинувального акта до суду)
- відомості про притягнення до кримінальної відповідальності на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили
- відомості про наявність судимості (зняття чи погашення судимості)
- відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови)
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
- відомості про статус ветерана війни
- відомості про володіння іноземними мовами
- відомості про дозвіл на зберігання та носіння зброї
- відомості про проходження програм підвищення кваліфікації, перепідготовки
- відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну
- реквізити посвідчення водія (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії, категорія)
- відомості про внутрішньопереміщену особу
- відомості про наявність права на відстрочку від призову під час мобілізації тощо.
Актуалізація бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що вносяться органами ведення Реєстру, а також шляхом електронної інформаційної взаємодії (обміну відомостями) між Реєстром та інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (в тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.
Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 10 січня під час засідання парламенту зазначив, що цей законопроект «направлений на те, щоб ми всі розуміли і оперували однаковими цифрами стосовно людей: скільки людей в Україні, скільки за кордоном, скільки з них мобілізаційного віку, скільки призовного віку».
«Це об'єднання реєстрів для того, щоб система, яка працює в Міністерстві оборони під назвою: «Оберіг», могла автоматично працювати без втручання людей для того, щоб пізніше зробити так звану смарт-мобілізацію», - додав він.
Автор: Наталя Мамченко
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