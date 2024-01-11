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Від диплому, посвідчення водія до володіння мовами, — які дані про громадян потраплять до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних

Верховна Рада ухвалить в другому читанні законопроект, який передбачає широкий набір даних, що мають потрапити до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, включно з інформацією про водійське посвідчення.

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Від диплому, посвідчення водія до володіння мовами, — які дані про громадян потраплять до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних

08:25, 11 січня 2024
Верховна Рада ухвалить в другому читанні законопроект, який передбачає широкий набір даних, що мають потрапити до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, включно з інформацією про водійське посвідчення.
Від диплому, посвідчення водія до володіння мовами, — які дані про громадян потраплять до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних
Джерело фото: ВРУ
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У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони рекомендували прийняти в цілому як закон законопроект 10062, який у внесеній редакції передбачав збір та автоматичну передачу персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронному вигляді Центральною виборчою комісією, Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру. В цьому Єдиному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів дані мають збиратися в єдине досьє на особу.

До другого читання законопроект передбачає, що до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів будуть внесені наступні дані, отримані від різних органів:

  • прізвище, відомості про зміну прізвища
  • власне ім’я (усі власні імена) відомості про зміну власного імені
  • номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти
  • відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження) – за згодою військовозобов’язаного, призовника, резервіста
  • відомості про членів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія та номер паспорту, дата його видачі, РНОКПП) – за згодою військовозобов’язаного, призовника, резервіста
  • реквізити паспорта громадянина України та документів, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії)
  • відомості про громадянство (зміну громадянства)
  • відомості щодо обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною
  • відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи)
  • відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України (дата та напрямок)
  • реквізити документа про освіту (серія, номер, дата видачі, заклад освіти, що видав, рівень освіти, професія, галузь знань, спеціальність)
  • відомості про форму навчання здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, післядипломної та вищої освіти
  • відомості про досвід роботи за спеціальністю
  • відомості про встановлення, зміну групи інвалідності
  • відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку
  • відомості про притягнення особи до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, направлення обвинувального акта до суду)
  • відомості про притягнення до кримінальної відповідальності на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили
  • відомості про наявність судимості (зняття чи погашення судимості)
  • відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови)
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
  • відомості про статус ветерана війни
  • відомості про володіння іноземними мовами
  • відомості про дозвіл на зберігання та носіння зброї
  • відомості про проходження програм підвищення кваліфікації, перепідготовки
  • відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну
  • реквізити посвідчення водія (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії, категорія)
  • відомості про внутрішньопереміщену особу
  • відомості про наявність права на відстрочку від призову під час мобілізації тощо.

Актуалізація бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що вносяться органами ведення Реєстру, а також шляхом електронної інформаційної взаємодії (обміну відомостями) між Реєстром та інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (в тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 10 січня під час засідання парламенту зазначив, що цей законопроект «направлений на те, щоб ми всі розуміли і оперували однаковими цифрами стосовно людей: скільки людей в Україні, скільки за кордоном, скільки з них мобілізаційного віку, скільки призовного віку».

«Це об'єднання реєстрів для того, щоб система, яка працює в Міністерстві оборони під назвою: «Оберіг», могла автоматично працювати без втручання людей для того, щоб пізніше зробити так звану смарт-мобілізацію», - додав він.

Автор: Наталя Мамченко 

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