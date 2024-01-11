Верховна Рада ухвалить в другому читанні законопроект, який передбачає широкий набір даних, що мають потрапити до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, включно з інформацією про водійське посвідчення.

Джерело фото: ВРУ

У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони рекомендували прийняти в цілому як закон законопроект 10062, який у внесеній редакції передбачав збір та автоматичну передачу персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронному вигляді Центральною виборчою комісією, Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру. В цьому Єдиному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів дані мають збиратися в єдине досьє на особу.

До другого читання законопроект передбачає, що до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів будуть внесені наступні дані, отримані від різних органів:

прізвище, відомості про зміну прізвища

власне ім’я (усі власні імена) відомості про зміну власного імені

номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти

відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження) – за згодою військовозобов’язаного, призовника, резервіста

відомості про членів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія та номер паспорту, дата його видачі, РНОКПП) – за згодою військовозобов’язаного, призовника, резервіста

реквізити паспорта громадянина України та документів, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії)

відомості про громадянство (зміну громадянства)

відомості щодо обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною

відомості про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи)

відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України (дата та напрямок)

реквізити документа про освіту (серія, номер, дата видачі, заклад освіти, що видав, рівень освіти, професія, галузь знань, спеціальність)

відомості про форму навчання здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, післядипломної та вищої освіти

відомості про досвід роботи за спеціальністю

відомості про встановлення, зміну групи інвалідності

відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку

відомості про притягнення особи до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, направлення обвинувального акта до суду)

відомості про притягнення до кримінальної відповідальності на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили

відомості про наявність судимості (зняття чи погашення судимості)

відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, короткий зміст протоколу та/або постанови)

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

відомості про статус ветерана війни

відомості про володіння іноземними мовами

відомості про дозвіл на зберігання та носіння зброї

відомості про проходження програм підвищення кваліфікації, перепідготовки

відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну

реквізити посвідчення водія (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії, категорія)

відомості про внутрішньопереміщену особу

відомості про наявність права на відстрочку від призову під час мобілізації тощо.

Актуалізація бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, що вносяться органами ведення Реєстру, а також шляхом електронної інформаційної взаємодії (обміну відомостями) між Реєстром та інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (в тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 10 січня під час засідання парламенту зазначив, що цей законопроект «направлений на те, щоб ми всі розуміли і оперували однаковими цифрами стосовно людей: скільки людей в Україні, скільки за кордоном, скільки з них мобілізаційного віку, скільки призовного віку».

«Це об'єднання реєстрів для того, щоб система, яка працює в Міністерстві оборони під назвою: «Оберіг», могла автоматично працювати без втручання людей для того, щоб пізніше зробити так звану смарт-мобілізацію», - додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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