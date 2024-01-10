Комітет Ради ще не ухвалив рішення по законопроекту про мобілізацію, є два варіанти

Наразі для збалансування законопроекту про мобілізацію є різні варіанти.

Фото: glavred.info

Як раніше ми писали, парламентарі не дійшли згоди, як рекомендації Комітету з нацбезпеки вплинуть на фінальну редакцію законопроекту про мобілізацію.

Заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв повідомив, що комітет досі не ухвалив рішення щодо законопроєкта про мобілізацію. Наразі для збалансування документа є різні варіанти. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Наше завдання його збалансувати, зробити таким, що виконає і завдання Генштабу, і не буде порушувати конституційні права», - сказав він.

Нардеп зазначив, що це можна зробити «по-різному», і є кілька способів.

«Між першим та другим читанням. Це один з варіантів, який розглядає комітет. Комітет ще не виніс рішення, бо у нас є напрацьовані зміни та рекомендації, які мають бути враховані між першим та другим читанням, якщо ми його винесемо в зал для голосування в першому читанні», - заявив Чернєв.

Також він назвав і інший варіант, яким Комітет може відправити законопроєкт до Міноборони на доопрацювання.

«Комітет зробив свою роботу, але є ще питання від інших фракцій. Завтра ми чекаємо пропозицій від інших фракцій, які зміни вони хочуть бачити в цьому законопроекту. І тоді ми будемо визначатися в комітеті, який варіант пропонувати Верховній раді - приймати у першому читанні чи відправляти на доопрацювання в Міноборони, щоб воно вносило новий збалансований законопроект», - додав нардеп.

Слід нагадати, що, як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет з питань соціальної політики, очолюваний Галиною Третьяковою, запропонував Комітету з нацбезпеки а результатами розгляду у першому читанні основного законопроекту Кабміну та альтернативних до нього №10378-1, №10378-2 і №10378- 3, на основі урядового проекту 10378 підготувати інший законопроект, який буде внесений на розгляд Верховної Ради членами Комітету з питань національної безпеки.

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