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Комитет Рады еще не принял решение по законопроекту о мобилизации, есть два варианта

20:28, 10 января 2024
Для сбалансирования законопроекта о мобилизаци есть разные варианты.
Комитет Рады еще не принял решение по законопроекту о мобилизации, есть два варианта
Фото: glavred.info
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Как ранее мы писали, парламентарии не пришли к согласию, как рекомендации Комитета по нацбезопасности повлияют на финальную редакцию законопроекта о мобилизации.

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщил, что комитет до сих пор не принял решение о законопроекте о мобилизации. Для сбалансирования документа есть разные варианты. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Наша задача его сбалансировать, сделать выполнившей и задачу Генштаба, и не будет нарушать конституционные права», - сказал он.

Нардеп отметил, что это можно сделать по-разному, и есть несколько способов.

«Между первым и вторым чтением. Это один из вариантов, рассматриваемых комитетом. Комитет еще не вынес решения, потому что у нас есть наработанные изменения и рекомендации, которые должны быть учтены между первым и вторым чтением, если мы вынесем его в зал для голосования в первом чтении», - заявил Чернев.

Также он назвал и другой вариант, которым Комитет может направить законопроект в Минобороны на доработку.

«Комитет сделал свою работу, но есть еще вопросы от других фракций. Завтра мы ждем предложений от других фракций, какие изменения они хотят видеть в этом законопроекте. И тогда мы будем определяться в комитете, какой вариант предлагать Верховной Раде – принимать в первом чтении или отправлять на доработку в Минобороны, чтобы она вносила новый сбалансированный законопроект», - добавил нардеп.

Следует напомнить, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет по вопросам социальной политики, возглавляемый Галиной Третьяковой, предложил Комитету по нацбезопасности и результатам рассмотрения в первом чтении основного законопроекта Кабмина и альтернативных ему №10373-8-1, 2 и №10378-3, на основе правительственного проекта 10378 подготовить другой законопроект, который будет внесен на рассмотрение Верховной Рады членами Комитета по вопросам национальной безопасности.

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