Солдат после ранения отказался вторично форсировать реку Днепр: что решил суд

Суд учел смягчающие обстоятельства и не стал лишать военнослужащего свободы.

Поселок Крынки на Левом Берегу Херсонской области, за который с октября 2023 года идут тяжелые бои

Херсонский городской суд рассмотрел дело военнослужащего, отказавшегося выполнить приказ командира роты о необходимости форсирования реки Днепр для закрепления на плацдарме на Левом берегу Херсонской области.

Как указано в материалах дела, в 11:00 19 октября 2023 года старший солдат, военнослужащий по мобилизации Станислав Г., получил приказ от исполняющего обязанности командира стрелковой роты переправиться на левый берег Днепра и заменить там военнослужащих, которые ранее заняли там позиции.

Впрочем, Станислав Г. отказался выполнить приказ командира, после чего стал фигурантом уголовного производства по ч. 4 ст. 402 (неподчинение командиру в условиях военного положения или в боевой обстановке, наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет) Уголовного кодекса. Также пока продолжалось следствие, почти два месяца Станислав Г. содержался под стражей.

Уже в судебном заседании Станислав Г. свою вину в неисполнении приказа признал и раскаялся в содеянном.

Вместе с тем военнослужащий сообщил суду, что ранее он уже участвовал в переправе на левый берег Днепра и получил на одном из плацдармов ранение в результате артиллерийских обстрелов. После ранения Станислав Г. был эвакуирован с плацдарма и полтора месяца проходил лечение.

Через две недели после возвращения в воинскую часть Станислав Г. узнал, что ему снова предстоит форсировать Днепр.

Военнослужащий рассказал суду, что не в полной мере психологически пришел в себя после первой переправы на левый берег Днепра, когда он испытал сильные душевные и моральные переживания. Станислав Г. также добавил, что он еще недостаточно физически восстановился после ранения в результате артиллерийских обстрелов.

19 октября он попросил командира роты пока не направлять его повторно на операцию по форсированию Днепра. Однако просьба Станислава Г. была расценена командиром как отказ от выполнения боевого распоряжения.

Исследовав позиции сторон, суд учел искреннее раскаяние военнослужащего, признание им вины, а также наличие у военнослужащего несовершеннолетнего ребенка и беременной жены. Кроме того, Станислав Г. отметил, что желает и дальше проходить военную службу и участвовать в боевых действиях.

Суд пришел к выводу о возможности назначения наказания ниже самого низкого предела, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 402 УК. Таким образом, вместо лишения свободы старший солдат получил служебное ограничение для военнослужащих с обязанностью отчислять из суммы денежного довольствия 20% в доход государства.

В итоге, суд хотя и признал Станислава Г. виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК, однако назначил наказание в виде служебного ограничения для военнослужащих сроком на 2 года с необходимостью осуществлять отчисления в доход государства 20% из суммы денежного довольствия.

Отметим, что служебные ограничения для военнослужащих – это вид уголовного наказания, применяемый исключительно для осужденных военнослужащих, кроме военнослужащих срочной службы.

Автор Вячеслав Хрипун

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