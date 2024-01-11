На Закарпатье начальник отдела Центра пробации незаконно переправлял уклонистов в Словакию

В состав преступной группы входило еще три человека.

Государственное бюро расследований сообщило, что было завершено досудебное расследование по организованной преступной группе, которая на Закарпатье переправляла через границу мужчин призывного возраста. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом говорится на официальном сайте ГБР.

В состав преступной группы входили начальник районного отдела Центра пробации на Закарпатье и трое местных жителей.

«Они подыскивали мужчин, которые хотели незаконно попасть в Словакию. За 5,5 тыс. долларов США злоумышленники обещали помочь им пересечь границу в обход пунктов пропуска, минуя наряды пограничников», - говорится в сообщении.

В апреле 2023 года члены группы были задержаны при попытке переправить в Словакию двух мужчин вблизи Ужгорода.

Четыре участника группы обвиняются в незаконной переправке через границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

В ГБР добавляют, что злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Ранее сообщалось, что на Буковине будут судить участников преступной группы за организацию схемы уклонения от мобилизации.

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