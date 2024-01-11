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  1. В Украине

На Закарпатье начальник отдела Центра пробации незаконно переправлял уклонистов в Словакию

09:52, 11 января 2024
В состав преступной группы входило еще три человека.
На Закарпатье начальник отдела Центра пробации незаконно переправлял уклонистов в Словакию
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Государственное бюро расследований сообщило, что было завершено досудебное расследование по организованной преступной группе, которая на Закарпатье переправляла через границу мужчин призывного возраста. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом говорится на официальном сайте ГБР.

В состав преступной группы входили начальник районного отдела Центра пробации на Закарпатье и трое местных жителей.

«Они подыскивали мужчин, которые хотели незаконно попасть в Словакию. За 5,5 тыс. долларов США злоумышленники обещали помочь им пересечь границу в обход пунктов пропуска, минуя наряды пограничников», - говорится в сообщении.

В апреле 2023 года члены группы были задержаны при попытке переправить в Словакию двух мужчин вблизи Ужгорода.

Четыре участника группы обвиняются в незаконной переправке через границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

В ГБР добавляют, что злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Ранее сообщалось, что на Буковине будут судить участников преступной группы за организацию схемы уклонения от мобилизации.

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