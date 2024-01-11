На Закарпатье начальник отдела Центра пробации незаконно переправлял уклонистов в Словакию

Государственное бюро расследований сообщило, что было завершено досудебное расследование по организованной преступной группе, которая на Закарпатье переправляла через границу мужчин призывного возраста. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом говорится на официальном сайте ГБР.
В состав преступной группы входили начальник районного отдела Центра пробации на Закарпатье и трое местных жителей.
«Они подыскивали мужчин, которые хотели незаконно попасть в Словакию. За 5,5 тыс. долларов США злоумышленники обещали помочь им пересечь границу в обход пунктов пропуска, минуя наряды пограничников», - говорится в сообщении.
В апреле 2023 года члены группы были задержаны при попытке переправить в Словакию двух мужчин вблизи Ужгорода.
Четыре участника группы обвиняются в незаконной переправке через границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
В ГБР добавляют, что злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.
Ранее сообщалось, что на Буковине будут судить участников преступной группы за организацию схемы уклонения от мобилизации.
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