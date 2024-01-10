Борис Джонсон назвал заявления страны-оккупанта «полной чепухой и российской пропагандой».

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг обвинения в том, что в первые месяцы войны призвал Президента Украины Владимира Зеленского продолжать войну, передает The Times.

Джонсон назвал такие заявления «полной чепухой и российской пропагандой».

В издании отмечается, что когда Джонсон встретился с Президентом Зеленским в Киеве в апреле 2022 года, он был одним из первых западных лидеров, посетивших Украину с начала российского вторжения.

«В Киеве Джонсона восхваляли за его храбрость и поддержку украинского народа. Вернувшись домой, его критики предположили, что премьер-министр, видимо, радовался возможности отвлечь внимание от политических скандалов, которые в конечном итоге привели к его падению», – пишет издание.

Отмечается, что в россии визит Джонсона в Украину изображают как «вмешательство, сорвавшее мирное соглашение между Киевом и Москвой и гарантировавшее, что досрочного прекращения крупнейшего конфликта в Европе с 1945 года не будет».

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