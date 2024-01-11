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За несанкционированное копирование информации из публичных реестров и распространение информации с ограниченным доступом будут наказывать 10 годами лишения свободы

Верховная Рада готовится принять законопроект, которым предлагается установить наказание от 10 до 15 лет лишения свободы за несанкционированный перехват или копирование информации из реестров, а также за распространение информации с ограниченным доступом.

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За несанкционированное копирование информации из публичных реестров и распространение информации с ограниченным доступом будут наказывать 10 годами лишения свободы

07:55, 11 января 2024
Верховная Рада готовится принять законопроект, которым предлагается установить наказание от 10 до 15 лет лишения свободы за несанкционированный перехват или копирование информации из реестров, а также за распространение информации с ограниченным доступом.
За несанкционированное копирование информации из публичных реестров и распространение информации с ограниченным доступом будут наказывать 10 годами лишения свободы
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Лицам, которые в силу профессии имеют доступ к реестрам, следует соблюдать осторожность. Так, за несанкционированный перехват или копирование информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, информационно-коммуникационных системах, в том числе публичных электронных реестрах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, если это привело к ее утечке, совершенные лицом, имеющим право доступа к такой информации, народные депутаты предлагают наказывать лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Аналогично до 15 лет лишения свободы будет угрожать лицам за несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в информационно-коммуникационных системах, в том числе публичных электронных реестрах, электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных. сетях или на носителях такой информации, созданной и защищенной в соответствии с действующим законодательством.

Соответствующий законопроект 10242 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины Верховная Рада готовится рассмотреть сразу за основу и в целом в ближайшее время. О его рисках предупредил член Комитета Верховной Рады по правовой политике Игорь Фрис.

«В повестке дня появился законопроект 10242. Им санкции за несанкционированный доступ к публичным реестрам растут до 10 лет тюрьмы.

По-моему это кардинально изменит формат работы нотариусов и государственных регистраторов в части доступа к информации в реестрах.

Вижу безумные риски для указанных специалистов при выполнении возложенных на них функций, не обсуждая пропорциональность выбранных санкций.

Категорически не поддерживаю этот проект и буду призывать коллег бойкотировать его принятие.

Учитывая тонкий лед, на который мы сейчас ступаем в части регистрации прав на уничтоженную недвижимость – это реальная опасность для профессии», отметил он.

Автор: Наталя Мамченко 

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