АРМА сможет покупать облигации внутреннего государственного займа за счет арестованных средств в иностранной валюте

По мнению Анастасии Радиной и других инициаторов, покупка АРМА облигаций не нарушит прав владельцев арестованных денежных средств.

АРМА получит возможность покупать облигации внутреннего государственного займа за счет арестованных денежных средств в иностранной валюте, размещенных на депозитных счетах. Соответствующий законопроект 10397 г. в Верховной Раде зарегистрировали народные депутаты Анастасия Радина, Давид Арахамия и другие.

Так, в управлении Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) находится большое количество арестованных активов, в том числе в виде денежных средств в национальной и иностранной валюте. 31 мая 2022 года парламент принял Закон №2293-IX, которым внес изменения в Закон об АРМА и предусмотрел возможность приобретения облигаций внутреннего государственного займа за счет денежных средств в национальной валюте, размещенных на депозитных счетах АРМА.

Этим законопроектом 10397 предлагается расширить внедренную практику и предоставить возможность приобретения облигаций внутреннего государственного займа за счет денежных средств в иностранной валюте, размещенных на депозитных счетах АРМА.

«Доходность по таким облигациям значительно превышает доходность по процентным ставкам по валютным депозитам. Доходность по валютным депозитам у большинства банков составляет менее 1% годовых. В то же время средняя доходность по валютным облигациям внутреннего государственного займа «Военные облигации» составляет более 4% годовых в долларах США и более 3% годовых в евро.

В случае отмены ареста, если доход по таким облигациям больше, чем доход по договору банковского вклада (депозита), разница между ними перечисляется в государственный бюджет Украины», - считают авторы.

Также с целью уменьшения расходов по управлению денежными средствами (предотвращение потерь на валютно-обменных операциях), а также минимизации рисков инфляционных потерь предлагается, что облигации внутреннего государственного займа в соответствующей валюте могут быть приобретены только за денежные средства.

«На начало 2024 года на валютных депозитных счетах АРМА находится около 15 миллионов долларов США. Принятие этого законопроекта создаст условия для дополнительного привлечения средств в государственный бюджет и экономику Украины.

Это поможет поддержать государство, обеспечить безотлагательное финансирование мер правового режима военного положения, введенного в связи с вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

Кроме того, следует заметить, что такое решение не нарушит прав владельцев арестованных денежных средств, поскольку в случае поступления вынесенного в пределах предоставленных законом полномочий решения прокурора или судебного решения, вступившего в законную силу, которым отменен арест размещенных на счетах АРМА денежных средств, АРМА перечисляет соответствующие средства и начисленные за ними проценты на счет их законного владельца в сроки и в порядке установлены 2 частью третьей статьи 20 Закона Украины «О Национальном агентстве Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений», отмечают депутаты.

Итак, законопроект предусматривает предоставление возможности АРМА приобрести облигации внутреннего государственного займа «Военные облигации», номинальная стоимость которых определена в соответствующей иностранной валюте (в настоящее время существуют в долларах США и евро) за счет денежных средств в такой иностранной валюте, размещенных на депозитных счетах АРМА.

В целях защиты от рисков инфляции и потерь на разнице обменных курсов предполагается, что облигации внутреннего государственного займа, номинированных в иностранной валюте, могут быть приобретены только за денежные средства в соответствующей валюте.

Также уточняется, что установленный объем средств, за которые можно приобрести эти облигации, исчисляется от суммы всех средств, находящихся на депозитных счетах АРМА в соответствующей валюте. Это означает, что облигации внутреннего государственного займа в долларах США можно приобрести используя не более 80% всех имеющихся на счетах средств в долларах США. При этом не менее 20% всех средств в долларах США продолжают оставаться на счетах для оперативного управления, например возвращение владельцу в случае отмены ареста.

Автор: Наталя Мамченко

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