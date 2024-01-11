АРМА зможе купувати облігації внутрішньої державної позики за рахунок арештованих коштів в іноземній валюті

На думку Анастасії Радіною та інших ініціаторів, купівля АРМА облігацій не порушить прав власників арештованих грошових коштів.

АРМА отримає можливість купувати облігації внутрішньої державної позики за рахунок арештованих грошових коштів у іноземній валюті, що розміщені на депозитних рахунках. Відповідний законопроект 10397 у Верховній Раді зареєстрували народні депутати Анастасія Радіна, Давид Арахамія та інші.

Так, в управлінні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) перебуває велика кількість арештованих активів, у тому числі у вигляді грошових коштів у національній та іноземній валюті. 31 травня 2022 року парламент ухвалив Закон №2293-IX, яким вніс зміни до Закону про АРМА та передбачив можливість придбання облігацій внутрішньої державної позики за рахунок грошових коштів у національній валюті, що розміщені на депозитних рахунках АРМА.

Цим законопроектом 10397 пропонується розширити запроваджену практику та надати можливість придбання облігацій внутрішньої державної позики за рахунок грошових коштів у іноземній валюті, що розміщені на депозитних рахунках АРМА.

«Дохідність за такими облігаціями значно перевищує дохідність за відсотковими ставками по валютним депозитам. Дохідність за валютними депозитами у більшості банків становить менше 1% річних. Натомість середня дохідність за валютними облігаціями внутрішньої державної позики «Військові облігації» становить понад 4% річних в доларах США та понад 3% річних в євро.

У разі скасування арешту, якщо дохід за такими облігаціями є більшим, ніж дохід за договором банківського вкладу (депозиту), різниця між ними перераховується до державного бюджету України», - вважають автори.

Також з метою зменшення витрат з управління грошовими коштами (запобігання втрат на валютно-обмінних операціях), а також мінімізації ризиків інфляційних втрат пропонується, що облігації внутрішньої державної позики у відповідній валюті можуть бути придбані лише за кошти у такій валюті.

«На початок 2024 року на валютних депозитних рахунках АРМА перебуває близько 15 мільйонів доларів США. Прийняття цього законопроекту створить умови для додаткового залучення коштів до державного бюджету та економіки України.

Зазначене допоможе підтримати державу, забезпечити невідкладне фінансування заходів правового режиму воєнного стану, запровадженого у зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України.

Крім того, варто зауважити, що таке рішення не порушить прав власників арештованих грошових коштів, оскільки у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках АРМА грошових коштів, АРМА перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти на рахунок їх законного власника у строки та в порядку встановлені 2 частиною третьою статті 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зазначають депутати.

Отже, законопроект передбачає надання можливості АРМА придбати облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації», номінальна вартість яких визначена у відповідній іноземній валюті (наразі існують у доларах США та євро) за рахунок грошових коштів у такій іноземній валюті, розміщених на депозитних рахунках АРМА.

З метою захисту від ризиків інфляції та втрат на різниці обмінних курсів передбачається, що облігації внутрішньої державної позики, номінованих в іноземній валюті, можуть бути придбані лише за кошти у відповідній валюті.

Також уточнюється, що встановлений обсяг коштів, за які можна придбати зазначені облігації, обраховується від суми усіх коштів, які знаходяться на депозитних рахунках АРМА у відповідній валюті. Це означає, що облігації внутрішньої державної позики у доларах США можна придбати використавши не більш ніж 80% усіх наявних на рахунках коштів в доларах США. При цьому не менше ніж 20% усіх коштів в доларах США продовжують залишатись на рахунках для оперативного управління, наприклад, повернення власнику у разі скасування арешту.

Автор: Наталя Мамченко

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