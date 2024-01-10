Екс-заступницю Генпрокурора та її доньку знайшли мертвими в їх квартирах, — ЗМІ

Колишню заступницю Генерального прокурора Ольгу Колінько та її доньку Ярославу знайшли у двох різних квартирах.

У середу, 10 січня, в Києві у власному житлі знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, а її доньку Ярославу у квартирі поруч. Про це повідомило видання ZN.UA з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Ольгу Колінько виявили, коли працівники ЖЕКу у присутності поліції зламали двері житла. Їх довелося викликати сусідам через те, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники квартири не відчиняли двері.

Видання додає, що 71-річна Ольга Колінько уже багато років тяжко хворіла та на вулицю не виходила. За нею доглядала донька, яку знайшли мертвою у сусідній квартирі, що також належала родині.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти, які з’ясовують обставини смерті жінок.

Нагадаємо, Ольга Колінько двічі обіймала посаду заступника генерального прокурора України – з 1993 по 2000 і з 2003 по 2005 роки. У 2001 – 2003 роках вона очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

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