Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив оскаржити рішення щодо поновлення на посаді Богдана Львова

Верховний Суд, не погоджуючись із рішенням КОАС стосовно поновлення на посаді Богдана Львова, оскаржуватиме його в апеляційному порядку, — ВС

Парламентарі не дійшли згоди, як рекомендації Комітету з нацбезпеки вплинуть на фінальну редакцію законопроекту про мобілізацію

У Верховній Раді триває дискусія, чи означатиме прийняття законопроекту про мобілізацію за основу 11 січня те, що вони фактично схвалять текст Кабміну.

Як нараховувати заробітну плату держслужбовцям органів, які провели класифікацію посад або які не проводили класифікацію посад: роз’яснення НАДС

У НАДС зазначили, що після процедури класифікації посади зарплата держслужбовців навіть може стати меншою.

Суди зможуть штрафувати боржників на суму від 60,5 тисяч грн за невиконання судового рішення

Судам розширять можливості забезпечувати виконання судових рішень у цивільних та господарських справах, зокрема, шляхом застосування штрафів від 60 560 грн до 121 120 грн.

Апеляційний адмінсуд нагадав ТЦК про необхідність дотримуватися права на захист при притягненні до відповідальності за порушення військового обліку

Посадовець ТЦК, який проводив розгляд справи про порушення військового обліку, попри те, що на позивача протокол було складено за ч. 1 ст. 210 КУпАП – застосував до нього стягнення, передбачене санкцією ч. 2 ст. 210 КУпАП.

  1. В Україні

Екс-заступницю Генпрокурора та її доньку знайшли мертвими в їх квартирах, — ЗМІ

19:13, 10 січня 2024
Колишню заступницю Генерального прокурора Ольгу Колінько та її доньку Ярославу знайшли у двох різних квартирах.
Екс-заступницю Генпрокурора та її доньку знайшли мертвими в їх квартирах, — ЗМІ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У середу, 10 січня, в Києві у власному житлі знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Колінько, а її доньку Ярославу у квартирі поруч. Про це повідомило видання ZN.UA з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Ольгу Колінько виявили, коли працівники ЖЕКу у присутності поліції зламали двері житла. Їх довелося викликати сусідам через те, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники квартири не відчиняли двері.

Видання додає, що 71-річна Ольга Колінько уже багато років тяжко хворіла та на вулицю не виходила. За нею доглядала донька, яку знайшли мертвою у сусідній квартирі, що також належала родині.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти, які з’ясовують обставини смерті жінок.

Нагадаємо, Ольга Колінько двічі обіймала посаду заступника генерального прокурора України – з 1993 по 2000 і з 2003 по 2005 роки. У 2001 – 2003 роках вона очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Світлана Колегаєва
    Світлана Колегаєва
    суддя Деснянського районного суду міста Києва