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  1. В Украине

Экс-заместителя генпрокурора и ее дочь нашли мертвыми в их квартирах, — СМИ

19:13, 10 января 2024
Бывшего заместителя Генерального прокурора Ольгу Колинько и ее дочь Ярославу нашли в двух разных квартирах.
Экс-заместителя генпрокурора и ее дочь нашли мертвыми в их квартирах, — СМИ
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В среду, 10 января, в Киеве в собственном жилье нашли мертвой бывшего заместителя генерального прокурора Украины Ольгу Колинько, а ее дочь Ярославу в квартире рядом. Об этом сообщило издание ZN.UA со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Ольгу Колинько обнаружили, когда работники ЖЭКа в присутствии полиции сломали двери жилья. Их пришлось вызвать соседям из-за того, что накануне по стояку начала течь вода, а владельцы не открывали двери.

Издание добавляет, что 71-летняя Ольга Колинько уже много лет тяжело болела и на улицу не выходила. За ней ухаживала дочь, которую нашли мертвой в соседней квартире, также принадлежавшей семье.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты, выясняющие обстоятельства смерти женщин.

Напомним, Ольга Колинько дважды занимала должность заместителя Генерального прокурора Украины – с 1993 по 2000 и с 2003 по 2005 годы. В 2001-2003 годах она возглавляла Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

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