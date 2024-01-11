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Верховна Рада готується ухвалити законопроект, яким пропонується встановити покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

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За несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів і розповсюдження інформації з обмеженим доступом каратимуть 10 роками позбавлення волі

07:55, 11 січня 2024
Верховна Рада готується ухвалити законопроект, яким пропонується встановити покарання від 10 до 15 років позбавлення волі за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації з реєстрів, а також за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.
За несанкціоноване копіювання інформації з публічних реєстрів і розповсюдження інформації з обмеженим доступом каратимуть 10 роками позбавлення волі
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Особам, які в силу професії мають доступ до реєстрів, варто бути обережними. Так, за несанкціоноване перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, інформаційно-комунікаційних системах, в тому числі публічних електронних реєстрах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, народні депутати пропонують карати позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

Аналогічно до 15 років позбавлення волі буде загрожувати особам за несанкціоноване збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в інформаційно-комунікаційних системах, в тому числі публічних електронних реєстрах, електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

Відповідний законопроект 10242 про внесення змін до Кримінального кодексу України Верховна Рада готується розглянути відразу за основу і в цілому найближчим часом. Про його ризики попередив член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Ігор Фріс.

«В порядку денному зʼявився законопроект 10242. Ним санкції за несанкціонований доступ до публічних реєстрів зростають до 10 років увʼязнення.

Як на мене це кардинально змінить формат роботи нотаріусів і державних реєстраторів в частині доступу до інформації в реєстрах.

Вбачаю шалені ризики для вказаних спеціалістів при виконанні покладених на них функцій не обговорюючи пропорційність обраних санкцій.

Категорично не підтримую цей проект та закликатиму колег бойкотувати його прийняття.

Враховуючи тонкий лід на який ми зараз ступаємо в частині реєстрації прав на знищену нерухомість - це реальна небезпека для професії», зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко 

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