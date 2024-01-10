Борис Джонсон назвав заяви країни-окупанта «повною нісенітницею та російською пропагандою».

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відкинув звинувачення в тому, що у перші місяці війни закликав Президента України Володимира Зеленського продовжувати війну, передає The Times.

Джонсон назвав такі заяви «повною нісенітницею та російською пропагандою».

У виданні зазначають, що коли Джонсон зустрівся з Президентом Зеленським у Києві у квітні 2022 року, він був одним із перших західних лідерів, які відвідали Україну з початку російського вторгнення.

«У Києві Джонсона вихваляли за його хоробрість і підтримку українського народу. Повернувшись додому, його критики припустили, що прем’єр-міністр, мабуть, радів можливості відвернути увагу від політичних скандалів, які зрештою призвели до його падіння», − пише видання.

Зазначається, що у росії візит Джонсона в Україну зображують як «втручання, яке зірвало мирну угоду між Києвом і Москвою і яке гарантувало, що дострокового припинення найбільшого конфлікту в Європі з 1945 року не буде».

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